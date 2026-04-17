México, dispuesto a cooperar con la ONU

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum informó este jueves que su Gobierno está dispuesto a colaborar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desapariciones forzadas.

Recordó que la próxima semana recibirá al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y señaló que el encuentro servirá para que México exponga las acciones y políticas emprendidas por el actual gobierno en materia de personas no localizadas y, al mismo tiempo, recibir observaciones del organismo.

El Tip: La Mandataria explicó que existen protocolos para responder de manera inmediata ante reportes de desaparición.

“Sí, viene el Alto Comisionado de Naciones Unidas la próxima semana, lo vamos a recibir y va a estar trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, dijo.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo de su administración siempre ha sido fortalecer la atención a víctimas y sus familiares, y combatir el delito que, aclaró, guarda un vínculo con la incidencia de los grupos del crimen organizado en el país.

En semanas previas, el Gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU chocaron luego de que este último solicitó que se activara un artículo para que la situación en nuestro país escale ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al advertir que existen indicios de que estos crímenes tienen un carácter generalizado o sistemático.

El organismo internacional señaló la posibilidad de que en la mayoría de casos de desaparición forzada en México se acreditara la participación o tolerancia de autoridades de todos los niveles, una condición que fue rechazada por el Gobierno mexicano, que sostuvo que el informe no refleja la situación actual y que extrapola datos de años anteriores sin tomar en cuenta las acciones que se han tomado en las dos administraciones recientes.