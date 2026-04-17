Sheinbaum lleva mensaje de paz a Cumbre en España, afirma Rosa Icela Rodríguez

"Por el bien de todos primero los pobres”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será de paz, a la reunión por la cual viajó a España este viernes, para conversar.

Durante la Mañanera del Pueblo que encabeza este viernes, Rosa Icela Rodríguez replicó lo adelantado por la Presidenta sobre que el llamado es priorizar a sectores vulnerables, como aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza.

“Como la propia Presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la cuarta transformación que es por el bien de todos primero los pobres”, declaró Rosa Icela Rodríguez este día en Palacio Nacional.

Rosa Icela Rodríguez recordó que la asistencia de Claudia Sheinbaum Pardo a la Cumbre de Defensa de la Democracia es por invitación directa del presidente de España, Pedro Sánchez.

“La titular del ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la Fira de Barcelona, España. La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, también el presidente Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

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FGR