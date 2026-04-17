Mujeres con Bienestar Edomex: Sedes y municipios con registro este viernes 17 de abril

Sedes de registro Estado de México

Este viernes 17 de abril de 2026 llega como una fecha determinante para las mujeres mexiquenses de entre 18 y 59 años. El programa Mujeres con Bienestar intensifica sus operativos para garantizar que ninguna beneficiaria pierda su apoyo por falta de actualización o pérdida de folio.

A partir de las 9:00 horas, brigadas oficiales y Centros de Distribución (CEDIS) estarán operando en diversos puntos estratégicos de la entidad para realizar el registro y validación de documentos.

Sedes y requisitos para el registro a Mujeres con Bienestar ı Foto: Cuartoscuro

Sedes y centros de atención por municipio

Si resides en alguna de las siguientes localidades, identifica el punto más cercano para acudir o estar atenta a la visita domiciliaria:

Valle de México y Zona Oriente

Ecatepec: Es el municipio con mayor despliegue. Los CEDIS habilitados son:



Chicoloapan: CEDIS 167 (Col. Presidentes) y CEDIS 168 (Col. Francisco Villa).

Chiconcuac: Avenida del Trabajo 1045, Las Joyas.

Los Reyes La Paz: CEDIS 214 (Calle de las Flores 14) y CEDIS 067 (Col. El Salado).

Texcoco: CEDIS 137 (2 de Marzo 904, Centro) y CEDIS 138 (Coatlinchán).

Toluca y Zona Centro

La capital mexiquense presenta una organización por colonias y delegaciones:

Capultitlán (CEDIS 143): Manuel Bernal 8. Atiende a Tlacotepec, San Juan Tilapa y Las Palomas.

San Andrés Cuexcontitlán (CEDIS 144): Cristóbal Colón 1928. Atiende a San Pablo Autopan y Jicaltepec.

San Lorenzo Tepaltitlán (CEDIS 146): Hombres Ilustres Ote. 62. Atiende a Santa Ana Tlapaltitlán y San Pedro Totoltepec.

Colonia del Parque (Módulo Rayón): Ignacio Rayón 1405. Atiende a Moderna de la Cruz, Universidad y Residencial Colón.

Zona Norte y Poniente

Huixquilucan: CEDIS 037 (Jesús del Monte), CEDIS 040 (Magdalena Chichicaspa) y CEDIS 041 (San Martín).

Nicolás Romero: Calle Jaime Nunó 2, Colonia Himno Nacional.

San Felipe del Progreso: CEDIS 089 (junto al Hotel Gran Mazahua) y CEDIS 212 (Santa Ana Nichi).

Jilotzingo: CEDIS 038 (Santa María Mazatla).

Zona Sur y Valle de Bravo

Valle de Bravo: CEDIS 211 (Santa María Ahuacatlán) y CEDIS 108 (Colorines).

Temascaltepec: CEDIS 105 (Calle Iturbide 20) y CEDIS 183.

Amanalco: CEDIS 094 (Av. Onésimo Reyes).

Requisitos y documentos para el 17 de abril

Para que tu trámite sea exitoso y evites vueltas innecesarias, debes presentarte con la siguiente documentación en original y copia:

INE vigente: Indispensable para validar tu identidad. CURP certificado: Es vital que sea la versión más reciente emitida por el Registro Civil. Datos de contacto: Un número de teléfono celular activo y un correo electrónico que consultes con frecuencia, ya que por estos medios se te notificará la entrega de la tarjeta.

Te compartimos lo que hicimos en la semana #PorAmorANeza❤️

✅ Entregamos tarjetas del programa Mujeres con Bienestar 👩🏻👩🏽‍🦱

✅ En octubre quedará listo el Puente de Alameda Oriente🌉

✅ Seguimos atendiendo la regularización de colonias de Neza 🙌

✅ Más de 8 mil personas hicieron… pic.twitter.com/GYWzhg0PGB — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) April 13, 2026

Los Servidores del Pueblo estarán debidamente identificados. Si perdiste tu folio de registro anterior, este viernes es la oportunidad para recuperarlo mediante la actualización de tus datos en los módulos mencionados.

El apoyo de 2 mil 500 pesos es un derecho para quienes cumplen con las reglas de operación, no dejes pasar la fecha y sigue la información a través de canales oficiales.