Gobierno de Guanajuato alista programa de actividades por el Mundial 2026, anuncia Javier Aguirre.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier “El Vasco” Aguirre, anunció que el gobierno de Guanajuato alista un programa de actividades de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Explicó que el programa busca que los aficionados al futbol que radican en Guanajuato se sientan como si estuvieran en el evento deportivo, apoyando a la Selección.

“Quiero que sigan con la camiseta bien puesta porque este mundial lo jugamos juntas y juntos. Vamos con todo, les mando un abrazo fuerte”, señaló Javier Aguirre, director técnico del combinado azteca.

Hasta el momento, no se ha revelado el alcance, ni las actividades que se van a realizar por parte del gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora, Libia Dennise García.

El anuncio se realizó a 56 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, que comenzará con el partido entre México y Sudáfrica, encuentro inaugural que se repite después de 16 años.

El próximo 11 de junio, el Estadio ARKON de Guadalajara también recibirá su primer partido en el torneo, con el duelo entre Corea del Sur y República Checa, los otros rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A.

Javier Aguirre va a presentar lista parcial

Javier “El Vasco” Aguirre ya está listo para dar a conocer una lista parcial de jugadores de la Liga MX que disputarán el Mundial 2026, según informó el director de selecciones nacionales, Duilio Davino.

Duilio Davino no especificó cuándo se dará a conocer la lista de jugadores de ligas europeas, pero la fecha límite para ello es el próximo 30 de mayo.

Calendario de México en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica: Jueves 11 de junio, Estadio Azteca (13:00 horas)

México vs Corea del Sur: Jueves 18 de junio, Estadio AKRON (19:00 horas)

República Checa vs México: Miércoles 24 de junio, Estadio Azteca (19:00 horas)

¿Cuántos partidos le quedan a México antes del Mundial 2026?

A México le restan tres partidos antes de que comience el Mundial 2026, en el que será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana no tiene programados partidos en el mes de abril, por lo que volverá a las canchas hasta el 22 de mayo, cuando enfrente a Ghana en duelo a celebrarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Una semana después, el 29 de mayo, México se verá las caras con su similar de Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Serbia será el último contrincante que tendrán los dirigidos por Javier Aguirre. Dicho encuentro se realizará el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.

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JVR