Con Olimpiada Nacional 2026, Puebla está en el corazón del deporte mexicano.

En un ambiente de entusiasmo, orgullo y espíritu competitivo, autoridades federales y estatales inauguraron la edición 30 de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que reúne a más de 40 mil atletas en 51 disciplinas.

En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia junto con el director de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo; el gobernador Alejandro Armenta Mier; así como la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; y el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena.

El titular de la SEP federal subrayó que el deporte fortalece la educación y la salud, además de que impulsa la disciplina y el desarrollo de la juventud. Señaló que esta política forma parte de la visión del Gobierno de México para garantizar derechos y construir bienestar.

Mario Delgado exhortó a las y los jóvenes a competir con determinación y a confiar en sus objetivos. Afirmó que el deporte impulsa el cumplimiento de metas personales y colectivas.

Por su parte, el director de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, destacó el trabajo coordinado para fortalecer el deporte en el país. Reconoció al gobernador Armenta Mier como un aliado que impulsa acciones concretas en favor de las y los deportistas.

Al referirse a la Olimpiada Nacional, resaltó que esta competencia representa una plataforma para el desarrollo de talento y la formación de nuevas generaciones de atletas.

En su intervención, el gobernador de Puebla dio la bienvenida a las y los competidores y agradeció la confianza de la CONADE para ser sede del evento. También reconoció la participación de las y los mandatarios de las entidades organizadoras.

En este marco, la velocista poblana Miriam Sánchez Tapia, ganadora del Premio Estatal del Deporte, destacó el respaldo institucional, lo que abre oportunidades para nuevas generaciones.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, reconoció el fomento a la participación en las diferentes disciplinas desde el Gobierno de México, así como el compromiso estatal para consolidar a Puebla como referente nacional. Por ello, invitó a las y los atletas a competir con entrega y pasión.

Asistentes y participantes coincidieron en que la Olimpiada Nacional fortalece el turismo, promueve la actividad física y posiciona a Puebla como sede deportiva de relevancia.

Los atletas participantes destacaron las condiciones de la sede y el ambiente en Puebla. El asistente Emmanuel Plata, de Atlixco, señaló que estos eventos fortalecen el turismo y abren oportunidades al deporte. El deportista originario del Estado de México, Isaías Morales, reconoció la calidad de las instalaciones donde se llevan a cabo los torneos. Finalmente, el competidor chiapaneco Ian resaltó el sentido de comunidad, la riqueza cultural del estado y las condiciones climáticas favorables para la competencia.

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JVR