Catean locales ligados a sueros vitaminados

DILIGENCIA REALIZADA el 7 de abril por elementos locales y federales en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

AUTORIDADES FEDERALES y estatales realizaron cateos en establecimientos relacionados con las muertes de personas que fueron inyectadas con los llamados sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora.

Mencionaron que las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

“El Gabinete de Seguridad informa que la @fgjesonora avanza en las investigaciones por el lamentable fallecimiento de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados”, señalaron.

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El Tip: EN LA INSPECCIÓN del 7 de abril fueron aseguradas 216 soluciones salinas, de las cuales 178 se encontraban preparadas para su administración y 38 sin preparar.

El pasado 5 de abril, la Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos graves vinculados a la aplicación de soluciones intravenosas en una clínica homeopática de Hermosillo, de los cuales siete personas fallecieron y dos fueron dadas de alta. Días después informó sobre un caso más de fallecimiento por las mismas causas.

Las soluciones proporcionadas para tratar el “cansancio crónico” fueron prescritas, preparadas y administradas por el médico homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien ya ha sido ubicado por las autoridades y se encuentra bajo investigación.

8 personas fallecidas por el suministro de las soluciones

La Secretaría de Salud de Sonora indicó que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias del lugar, las cuales son revisadas para verificar su legalidad y composición.

Añadió que las muestras fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde ya se realizan análisis para detectar posibles contaminantes o sustancias no autorizadas que pudieran haber causado las afectaciones.

Mencionó que los sueros eran preparados de forma individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Cofepris.

Hace unos días, la Fiscalía de Sonora inició otra investigación por el caso de una mujer de 19 años, de nombre Carmen Luna, quien murió el 22 de febrero luego de someterse a un procedimiento en la misma clínica relacionada con el citado médico.