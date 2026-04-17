Mueren cientos de peces en río Cazones

ASPECTO del derrame petrolero en los litorales de Veracruz, el 23 de marzo.

AUTORIDADES de Protección Civil del municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, localizaron cientos de peces y jaibas muertas en el río del mismo nombre.

Las autoridades informaron que el hecho se detectó inicialmente en la zona conocida como Bajo Grande, a la altura de la balsa Paquita, donde la mortandad de especies se extiende por dos kilómetros.

Además de los peces muertos, las autoridades también encontraron diversos envases de plástico con manchas visibles de sustancias aceitosas, lo que refuerza la hipótesis de una contaminación por hidrocarburos en el afluente.

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Las autoridades ya investigan si el ecocidio tiene alguna relación con el derrame de hidrocarburo reportado en los municipios vecinos de Poza Rica y Coatzintla.

“Andamos en busca de evidencia de alguna mancha para posteriormente hacer el reporte ante las autoridades correspondientes y ver qué procede”, señalaron funcionarios locales.

Con el fin de esclarecer los hechos, las autoridades locales solicitaron el apoyo de los ayuntamientos de Tihuatlán y Poza Rica para vigilar el comportamiento del río en la parte alta.

También exhortaron al sector pesquero a evitar la captura de especies en las zonas afectadas, para prevenir intoxicaciones entre los consumidores.

También pidieron la colaboración de los habitantes de la región que hayan recolectado evidencia sobre las manchas detectadas en los días previos, para integrar un expediente de denuncia ante las instancias ambientales federales.