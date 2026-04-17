Pelea de gallos deja 5 muertos en Querétaro

Una pelea de gallos clandestina, realizada en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, Querétaro, derivó en una riña y posterior balacera que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varias más con heridas graves.

Los hechos ocurrieron cuando se originó una pelea por discrepancias en las apuestas, lo cual escaló a un enfrentamiento que sacó a relucir armas de fuego.

Fue a través de la línea de emergencias 911 donde se reportaron las detonaciones por impactos de bala, por lo que al lugar se movilizaron autoridades y paramédicos de la demarcación.

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El Dato: EL EPISODIO ocurrió en la comunidad de Santa María del Pueblito, donde se realizaba una pelea de gallos sin permiso en un inmueble habilitado para apuestas ilegales.

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó “enérgicamente los hechos y garantizo que, como siempre, no habrá impunidad”.

También dio a conocer que giró instrucciones para que se activaran los protocolos de seguridad en el estado, coordinado con los tres niveles de gobierno, y que sostuvo una reunión de seguridad de emergencia ante los acontecimientos de violencia.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro indicó, por su parte, que inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos registrados dentro del inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora.

7 personas lesionadas habría tras los hechos violentos

Añadió que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito acudió al lugar para desarrollar actos de investigación, bajo la conducción de la institución, al llevar a cabo el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y la integración de datos de prueba que permitan establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

“Las diligencias se realizan de forma exhaustiva y en sinergia, con el objetivo de avanzar de manera pronta y efectiva en la identificación de los responsables. La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos, a fin de llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables y la procuración de la justicia”, mencionó la instancia de justicia.

También subrayó que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme al avance de las investigaciones, en estricto apego al debido proceso.

El fiscal estatal, Víctor Antonio de Jesús Hernández, dijo que “se confirma desgraciadamente el fallecimiento de cuatro personas en el sitio. Puedo confirmar que, al parecer, una persona más que se encontraba en el sitio, con posterioridad, es decir no en el lugar, pierde la vida y en este caso entonces tendremos cinco personas que pierden la vida”.

Refirió que el sitio operaba sin los permisos adecuados para celebrar peleas de gallos y que, hasta el cierre de esta edición, no se habían acercado a la fiscalía personas para presentar denuncias por los hechos.

El funcionario señaló que para cuando llegaron al sitio los primeros respondientes al llamado de auxilio, las personas ya se habían retirado del lugar y por ello, dijo, no se sabe si hay personas lesionadas, aunque medios locales señalaron que pueden ser hasta siete personas en esas condiciones.

Al referirse al caso, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, advirtió que en su municipio la paz no es negociable y condenó los hechos. Aseveró que desde los primeros minutos se le proporcionó toda la información a la Fiscalía General.

“Esto nos llena de dolor, pero también de determinación. En Corregidora, la paz no es negociable. La protección de las familias ha sido, es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. Lo reitero: actuaremos con absoluta firmeza”, manifestó el presidente municipal.