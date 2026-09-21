Mañanera de Sheinbaum: 21 de septiembre del 2026

Este lunes 21 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR