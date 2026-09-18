¿Adiós al celular en clases?

SEP logra acuerdo para regular celulares en escuelas; alista campaña y guías

La medida comenzará en primaria y secundaria, mientras bachilleratos y universidades tendrán esquemas diferenciados para definir sus reglas

SEP acuerda regular celulares en aulas
SEP acuerda regular celulares en aulas Foto: X: @mario_delgado
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alcanzó un acuerdo unánime con las autoridades educativas del país para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, una medida con la que se busca reducir el tiempo frente a pantallas y fortalecer la convivencia, la concentración y el desarrollo integral de estudiantes.

El acuerdo fue establecido durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a través de sus redes sociales.

“Logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas”, señaló el funcionario, quien agregó que la medida será acompañada por acciones dirigidas a las comunidades escolares.

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