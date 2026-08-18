SEP destaca que 99.2% jóvenes asegura lugar en prepa; abren registros

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, resaltó que más de la mitad de los aspirantes registrados son mujeres.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el 99.2% de los más de 191 mil jóvenes aspirantes a la Educación Media Superior en México obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones con el programa “Mi Derecho, mi lugar” 2026.

Los estudiantes pueden consultar el plantel asignado directamente en la página oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar el acceso universal a la educación.

Para quienes no lograron registrarse o completar su proceso, la SEP ha abierto un periodo extemporáneo de inscripción del 19 al 26 de agosto en la plataforma, ofreciendo una segunda oportunidad.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que más del 51 por ciento de los aspirantes son mujeres. Subrayó la importancia de que los jóvenes elijan dónde estudiar, enfatizando que “la educación es un derecho, no un privilegio”.

Delgado Carrillo comparó los resultados, señalando que con “Mi Derecho, mi lugar” 2026, 141 mil 738 jóvenes fueron asignados a su primera opción. Esta cifra es significativamente mayor a los 47 mil 967 estudiantes que obtuvieron su primera opción en 2024 mediante el entonces sistema COMIPEMS.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, precisó que el registro extemporáneo está dirigido a quienes no iniciaron o no completaron su proceso ordinario, y a aquellos que seleccionaron solo opciones de la UNAM o IPN sin obtener un resultado favorable.

Adicionalmente, la SEP anunció que están abiertas las inscripciones para incorporarse a alguno de los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Este modelo educativo, promovido por el Ejecutivo Federal, busca ampliar las oportunidades de acceso y continuidad educativa para la juventud mexicana.

Quienes deseen iniciar o retomar sus estudios en el Bachillerato Nacional Margarita Maza pueden registrarse en línea a través de https://preinscripcionceb.dgb.gob.mx/margaritamaza/. Los estudiantes inscritos serán beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Para el registro en línea, los aspirantes requieren CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de secundaria o equivalente, y una fotografía reciente.

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JVR