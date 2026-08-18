ANAC propone destinar 6% de la recaudación federal a infraestructura de escuelas

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) propuso destinar 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable directamente a municipios y alcaldías para atender el mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa en todo el país.

La propuesta, denominada “Tu Escuela es Primero”, fue entregada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y será presentada como una iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley de Coordinación Fiscal.

El planteamiento busca crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa, con el objetivo de que los gobiernos locales cuenten con recursos específicos para atender las condiciones de las escuelas públicas.

Durante la reunión, realizada en las oficinas de la Mesa Directiva, López Rabadán respaldó la propuesta y destacó la necesidad de contar con recursos para garantizar que los planteles educativos se encuentren en condiciones dignas.

“Les deseo el mayor de los éxitos; entiendo, por lo que se ha mencionado aquí, será para mantenimiento y obra directo a los alcaldes en aquello que aspiramos siempre y es a tener escuelas dignas”, señaló.

Los Alcaldes de la @ANACmx_ proponen iniciativa a la Constitución y a la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar escuelas primarias dignas “Tu escuela primero”.



Recibí a los Alcaldes: @mauriciotabe @AlessandraRdlv, @carlosorvananos, @ChelisOliveros, @SamanthaSmithMX,… pic.twitter.com/1FLX3EdNNr — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 18, 2026

El presidente nacional de la ANAC y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, explicó que la iniciativa surgió de las necesidades que los presidentes municipales identifican directamente en sus comunidades, particularmente ante el deterioro y las condiciones precarias de algunos planteles públicos.

Reconoció que actualmente los gobiernos municipales no tienen legalmente la responsabilidad directa del mantenimiento de las escuelas; sin embargo, consideró que existe un compromiso social con las comunidades y, particularmente, con niñas y niños.

Por ello, planteó modificar la distribución de competencias para que los municipios puedan asumir un papel más activo en el mantenimiento de los planteles y sean los primeros respondientes ante necesidades de infraestructura.

La propuesta establece como objetivo garantizar al menos un millón 500 mil pesos anuales por escuela, destinados a trabajos de mantenimiento y obra.

Para financiar este esquema, la ANAC plantea modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que el 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable constituya una bolsa destinada específicamente a infraestructura educativa.

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MSL