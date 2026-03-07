Pide ANAC a Gobierno federal priorizar seguridad por encima de reforma electoral

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, hizo un llamado al Gobierno Federal a anteponer la seguridad de los mexicanos por encima de una Reforma Electoral que sólo ve por los intereses del oficialismo y abandona a la ciudadanía.

“Solicito al gobierno federal que deje a un lado la discusión de la Reforma electoral y atienda lo urgente, mejorar las policías municipales, se requiere el apoyo de la Federación para asignar más recursos, tecnologías y competencias para que las policías municipales funcionen mejor y así se pueda garantizar la seguridad en todos los rincones del país”, dijo Mauricio Tabe.

Tras hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas que participaron en la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a quienes dieron su vida por México, así como a las y los policías estatales que enfrentaron los ataques de violencia, Mauricio Tabe dijo que buscan que se dote de mayores recursos y capacitación a estas corporaciones de seguridad que son quienes cuidan en una primera línea de batalla a las y los mexicanos en todas las entidades del país.

“Ya quedó demostrado que no hay suficiente Guardia Nacional para el nivel de violencia e inseguridad que vivimos en el país y que es fundamental fortalecer las policías municipales, la estrategia de centralizar la seguridad no sirve y se requiere más fuerza desde lo municipal”, recalcó Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe dijo que la prioridad debe ser la seguridad y fortalecer a las policías locales para que sean partícipes en la estrategia nacional de seguridad.

Mauricio Tabe dijo que para lograrlo se requiere recuperar el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que desapareció en 2021 del Presupuesto de Egresos de la Federación, además de fomentarse las acciones para la recuperación de espacios públicos.

“Pedimos concretamente que se restablezcan los Fondos que desapareció el gobierno anterior, los fondos para la seguridad como el FORTASEG y para el rescate de espacios públicos. Así tendremos más recursos para que nuestros policías cuenten con mejores condiciones de trabajo y se recuperen zonas abandonadas”, dijo Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe indicó que es indispensable la recuperación y rehabilitación de parques, deportivos y plazas públicas para fomentar la convivencia de las familias y generar una mayor cohesión social.

Mauricio Tabe agregó que mientras en el sexenio de Felipe Calderón se invirtieron más de 7 mil millones de pesos para la recuperación de espacios públicos, este gobierno centró las inversiones en elefantes blancos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.

Mauricio Tabe agregó que para poder enfrentar a la delincuencia organizada, los municipios necesitan que sus corporaciones cuenten con mejores condiciones laborales, así como mayor equipamiento y una preparación en labores de inteligencia y prevención del delito.

“México necesita reforma de seguridad municipal para cuidar mejor a la gente y no Reforma Electoral para que el gobierno solo cuide sus intereses”, concluyó Mauricio Tabe.

