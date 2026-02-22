ANAC, encabezada por Mauricio Tabe, entrega Galardón Francisco Villarreal Torres 2026 a mejores alcaldes del PAN

Alcaldesas y alcaldes de Acción Nacional durante la 12ª edición de la entrega de reconocimientos de la ANAC en la Ciudad de México.

Mauricio Tabe, Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entregó la noche de este viernes, el Galardón ‘Francisco Villarreal Torres’ a 28 Presidentas y Presidentes Municipales, así como un reconocimiento especial a Alcaldesas y Alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) que han implementado buenas prácticas en sus administraciones, basadas en el humanismo y que marcan una distinción de sus gobiernos.

Indicó que a pesar del recorte presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), los municipios y alcaldías gobernadas por el PAN dan buenos resultados a la gente.

Mauricio Tabe entrega el Galardón 'Francisco Villarreal Torres' a presidentes municipales destacados por sus buenas prácticas humanistas.

“Los gobiernos municipales del PAN salimos en los primeros lugares, hoy no por nada, los municipios más seguros del país, los encabeza Acción Nacional. Los municipios que rescatan los espacios públicos, los que trabajan por las mujeres, los que hacen gobiernos honestos y de resultados, los municipios que cuidan las finanzas públicas, los municipios que defienden la familia, esos son los gobiernos del PAN", dijo.

No obstante, agregó que el mayor reto que enfrentan es la defensa del municipalismo.

Alcaldesas y alcaldes de Acción Nacional durante la 12ª edición de la entrega de reconocimientos de la ANAC en la Ciudad de México.

“Frente a un gobierno que acecha al municipio, frente a un gobierno centralizador, frente a un gobierno que todos los días busca concentrar poder y dinero, nosotros, los presidentes municipales de Acción Nacional estamos dando la cara por la gente en todos los rincones del país y le decimos no a los recortes que desde el gobierno federal, año con año nos lanzan, porque estamos en desacuerdo con el recorte del FAIS y ya presentamos la controversia constitucional“, recalcó.

Recordó que en esta 12a. edición se reconoce la excelencia municipal, así como los programas y proyectos realizados en beneficio de sus gobernados, destacando la transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a la corrupción.

Jorge Romero y Mauricio Tabe encabezan la ceremonia de premiación a la excelencia municipal y gobiernos de resultados.

Además, los gobernantes premiados se distinguen por sus planes de gobierno a largo plazo, la promoción del deporte, la cultura y las artes, el desarrollo humano sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, Presidente Nacional del PAN, señaló que no es casualidad el éxito de los presidentes municipales y alcaldesas de su partido y eso lo dicen los ciudadanos en todas las encuestas.

Mauricio Tabe entrega el Galardón 'Francisco Villarreal Torres' a presidentes municipales destacados por sus buenas prácticas humanistas.

Desde 2012 se entrega este Galardón y para esta edición, el Comité Evaluador recibió 130 proyectos en diferentes rubros. Las presidentas y presidentes municipales ganadores fueron: Cecilia Patrón Laviada (Mérida); Alejandra Gutiérrez Campos (León); Edith Aguilar Villavicencio (Mulegé); Felipe Fernando Macías Olvera (Querétaro); Alejandro Aguirre Curiel (Chapala); Riult Rivera (Colima) y Antonio Ochoa Rodríguez (Durango).

Además, Lorena Alfaro García (Irapuato); Romina Contreras Carrasco (Huixquilucan); César Fernando Medina Cervantes (Jesús María); Miriam Soto Ornelas (Meoqui); Guadalupe Monserrat Mendoza (Apaseo el Alto); Josué David Guerrero Trápala (Corregidora) y José Luis Urióstegui Salgado (Cuernavaca).

También figuraron Rodrigo Monsalvo Castelán (El Marqués); Jesús Alberto Valenciano García (Delicias); Marco Antonio Bonilla Mendoza (Chihuahua); Mauricio Farah Giacoman (San Pedro Garza García); Daniel Carrillo Martínez (San Nicolás de los Garza); Antonio Astiazarán (Hermosillo); Fernando Flores Fernández (Metepec) y Olivia Sevilla López (Jesús María, Jal).

Así también Enrique Galindo Ceballos (San Luis Potosí); Pedro Rodríguez Villegas (Atizapán de Zaragoza); Carlos Soto Delgado (Zamora); Leonardo Montañez Castro (Aguascalientes) y Lucero Espinoza Vázquez (Pabellón de Arteaga).

Asimismo, se entregaron cuatro premios especiales:

Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) por los Puntos Violeta .

Carlos Orvañanos Rea (Cuajimalpa) por políticas familiarmente sostenibles .

Giovanni Gutiérrez (Coyoacán) por su proyecto de pavimentación .

Ramiro Cortez Barrera (Miguel Alemán) por Educación Ambiental.

