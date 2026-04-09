Gobierno da la espalda al pueblo, a los municipios y a los productores: ANAC

A punto de que se venza el plazo para que los productores agrícolas regularicen sus títulos de concesión, derivado de la Nueva Ley de Aguas Nacionales, Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), cuestionó la lentitud de las dependencias gubernamentales para agilizar el trámite y con ello, se ponga en riesgo las concesiones y la producción alimentaria.

Mauricio Tabe indicó que con este retraso, el oficialismo le está dando la espalda al pueblo de México, a los municipios y a los productores, ya que al no resolver los acuerdos relacionados con la tarifa eléctrica agrícola (PEUA), los precios de garantía para maíz, frijol y leche, así como la renovación en los títulos de concesión de agua, los deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica.

Mauricio Tabe lamentó que se esté abandonando al campo mexicano, cuando debiera ser un sector prioritario, ya que produce los alimentos de toda la población y que por el contrario, sea objeto de acoso de la 4T que se niega a escuchar sus demandas y reprime sus manifestaciones.

“Este gobierno le da la espalda a los productores agrícolas, que son quienes garantizan que las y los mexicanos tengan alimentos en su mesa. Las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales los está dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica,, ya que con esta nueva regulación cuando el productor solicita la renovación de su título de concesión de agua, ante la falta de respuesta de la autoridad de manera inmediata, ésta queda revocada”, precisó Mauricio Tabe.

Por su parte, el presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano García, indicó que el panorama pinta muy complicado para el campo mexicano, ya que sólo quedan 18 días para que se cumpla la fecha límite, el 28 de abril, en torno a la tarifa eléctrica PEUA y tan sólo en esta entidad hay 18 mil trámites pendientes que no han resuelto tanto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El edil advirtió que el retraso en estos procesos está generando preocupación entre los productores, ya que el tiempo para resolverlos se agota.

“Quiero pedirles que nos ayuden a alzar la voz, porque están perjudicando sólo en el estado de Chihuahua a 180 mil familias que viven ligadas al campo. Y hasta ahora no ha sucedido ninguna mesa de trabajo y estamos ya a dos meses de que el plazo se cumpla”, indicó.

En su oportunidad, Alexa Jiménez, integrante de la Asociación ‘Adelitas’, señaló que continúan trabajando en la defensa de los derechos de los productores, particularmente tras la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas, la cual calificó como un proceso que no tomó plenamente en cuenta las necesidades del sector agrícola.

Jiménez explicó que uno de los principales problemas sigue siendo la burocracia entre dependencias federales, lo que ha retrasado avances en estos temas, ya que hay casos de agricultores con toda su documentación en regla o que solo requieren de trámites administrativos simples, y tardan demasiado tiempo en resolverles, generando complicaciones económicas para los productores.

Finalmente, alertó que ante este panorama este año podría terminar regándose sólo el 30 por ciento de la superficie agrícola, lo que impactaría la producción de alimentos.

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FGR