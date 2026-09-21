Decomiso de supuesto huachicol en Guanajuato provino de delegación estatal de la FGR, recalca CSP

Luego de que se pusiera en duda la legitimidad del operativo con el que autoridades estatales y federales realizaron el decomiso histórico de presunto combustible en una planta de Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la investigación inicial provino de la delegación local de la Fiscalía General de la República (FGR) y será ésta la que brinde la información al respecto.

La semana pasada el Gobierno Federal destacó el cateo realizado a una terminal de almacenamiento de presunto hidrocarburo ubicada en San José de Iturbide, donde se ejecutó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, el más grande en su tipo.

Sin embargo, Grupo Simsa emitió una tarjeta aclaratoria en la que sostuvo que su planta opera con las autorizaciones, permisos y demás avales por parte de la Comisión Nacional de Energía, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de las propias autoridades estatales.

TE RECOMENDAMOS: Cambio en representación católica Renuncia Víctor Sánchez Espinosa al arzobispado de Puebla tras 17 años

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la Presidenta señaló que la información será dada a conocer por la FGR, porque es a la que le corresponde emitir los reportes como ente autónomo.

“Lo tiene que informar la Fiscalía. Ahora dicen que muy seguido digo yo que lo tienen que informar la Fiscalía. Pues es que así es. Si lo estuviera informando yo, dirían: ‘¡Ay!, no hay autonomía de la Fiscalía General de la República…’. La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades. O cómo qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, declaró.

Pero también acentuó que esta indagatoria partió de la delegación de la FGR en Guanajuato y que, tras los dichos de la empresa responsable, ahora la investigación correrá a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“La información, por lo que nos dice la Fiscal General, la investigación provino de la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Y de ahí vino la orden de cateo… Entonces, por eso la fiscal salió a decir que lo va a traer la FEMDO, la de delincuencia organizada y pues tienen que investigar y dar la información correspondiente”, dijo.

Al insistirle sobre si este aseguramiento se trataría de una “pifia”, sólo comentó: “hasta que no lo informe la Fiscalía”.

Te puede interesar:

- El PT pinta raya a procesos de Morena y valora ir al margen de 4T en 4 estados

- Prevén a Buen Gobierno +56 mdp; a gasto global anticorrupción -653 mdp

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM / FGR