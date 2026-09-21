Renuncia Víctor Sánchez Espinosa al arzobispado de Puebla tras 17 años

El Monseñor Víctor Sánchez Espinosa renunció al arzobispado de Puebla después de 17 años, cargo para el cual ya se eligió como sucesor al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong.

La Arquidiócesis de Puebla informó este lunes, a través de un comunicado, que aceptó la renuncia de Sánchez Espinosa, con lo que inició el proceso de relevo en la representación católica en el estado.

Aclaró que, tras aceptar la renuncia del Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, éste continuará al frente de la Arquidiócesis de Puebla como “Administrador Apostólico” durante el tiempo que transcurra hasta la toma de posesión de su sucesor, programada para el 19 de noviembre .

¡Gracias Excelencial

Mons. Víctor Sánchez Espinosa por 17 años de entrega generosa como padre y pastor de nuestra Iglesia de Puebla. Su ministerio y cercanía dejan una huella imborrable en nuestro corazón; una parte de Puebla se va con usted. pic.twitter.com/TlQGHu5BS1 — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) September 21, 2026

La Arquidiócesis expresó su “profunda gratitud” a Sánchez Espinoza por los 17 años de servicio que prestó a la representación católica, en donde, aseguró, “acompañó a sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, familias y comunidad, procurando anunciar fielmente el Evangelio y servir al Pueblo de Dios confiado a su cuidado”.

“Por ello, la iglesia angelopolitana invita a todos los fieles a acompañarlo con su oración en esta nueva etapa de su vida y ministerio, y a pedir al Señor que lo sostenga con su gracia, concediéndole abundantes frutos espirituales y perseverancia en el camino de la santidad”, expresó en el comunicado.

De acuerdo con el diario La Jornada de Oriente, Víctor Sánchez Espinosa pidió la renuncia al cargo desde mayo de 2025, cuando cumplió 75 años, como lo mandata la disposición del Derecho Canónico que establece que los obispos diocesanos deben presentar su dimisión al alcanzar tal edad.

Arquidiócesis de Puebla nombra al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como arzobispo de Puebla

Tras aceptar la renuncia de Sánchez Espinoza, la Arquidiócesis de Puebla nombró al Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como arzobispo de Puebla.

“La Arquidiócesis acoge con esperanza, alegría y espíritu de comunión eclesial el nombramiento [de] Su Excelencia Mons. Jorge Carlos Patrón Wong como su nuevo arzobispo, agradeciendo al Santo Padre que en el ejercicio de su ministerio petrino haya provisto un buen pastor para el cuidado de esta Iglesia Particular”, detalló la Arquidiócesis.

⛪️ Víctor Sánchez Espinosa dejará la Arquidiócesis de Puebla el 19 de noviembre y destacó que su sucesor, Jorge Carlos Patrón Wong, conoce Puebla y parte de su estructura eclesiástica.



📍 Patrón Wong asumirá como IX Arzobispo de Puebla.@Arqui_Puebla



#Puebla #Iglesia pic.twitter.com/cBqX9BuvB7 — ✍️📝Mediatik Noticias (@mediatiknoticia) September 21, 2026

La representación católica aseguró que dará más detalles pronto sobre el relevo de Sánchez Espinoza programado para el 19 de noviembre.

“Con gozo, la Arquidiócesis da a conocer que, Dios mediante, la toma de posesión del IX Arzobispo de la Iglesia angelopolitana se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026. Los detalles sobre el proceso de recepción y toma de posesión se darán a conocer en el tiempo conveniente”, concluyó.

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