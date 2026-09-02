Puebla impulsa innovación y tecnología clave para el desarrollo de México

El gobernador constitucional del estado, Alejandro Armenta Mier, destacó los aportes científicos de la entidad al desarrollo nacional.

Puebla se consolida como un epicentro de innovación y desarrollo tecnológico en México, impulsado por proyectos clave como Olinia, Kutsari, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la empresa Yankuilotl. Este esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal articula talento, industria y conocimiento para generar bienestar, oportunidades y fortalecer la soberanía tecnológica del país, abordando desafíos sociales urgentes.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla aporta infraestructura, talento y capacidad científica para proyectos de alcance nacional. “Trabajamos de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para convertir estas iniciativas en oportunidades de desarrollo y bienestar”, afirmó, subrayando la visión compartida de progreso.

En educación, la Universidad Nacional Rosario Castellanos inició actividades el 31 de agosto en Puebla, con 329 estudiantes y 30 docentes. Su oferta en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria es crucial para la salud pública, especialmente en regiones como la Sierra Negra.

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La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, detalló avances: Olinia ya desarrolló su primer vehículo y trabaja en una fábrica de baterías en San José Chiapa. Kutsari, desde Cholula, coordina a más de 50 instituciones para fortalecer el diseño de circuitos integrados, clave para la independencia tecnológica de México.

La titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, anunció la instalación de la fábrica de baterías en San José Chiapa. ı Foto: Especial.

Yankuilotl, empresa estatal, convierte la innovación en soluciones productivas: ensamble electrónico, desarrollo de software y movilidad sustentable, incluyendo un sistema de bicicletas públicas.

La coordinación gubernamental también ha logrado avances en bienestar social: rescate de la cuenca del Atoyac con nuevas plantas de tratamiento, construcción de más de 60 mil viviendas y reforestación nacional. En seguridad, los Centros Libres Carmen Serdán redujeron feminicidios en más del 60% respecto a 2024, aunque extorsión y homicidio siguen siendo prioridades.

El Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de coordinación permanente con el Gobierno de México, municipios, instituciones educativas y sectores productivos. Esta colaboración impulsa conocimiento, empleo y bienestar, consolidando la visión de la presidenta Sheinbaum para un país con mayor soberanía tecnológica y desarrollo sustentable.

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JVR