Puebla impulsa innovación y tecnología clave para el desarrollo de México

Puebla se consolida como un epicentro de innovación y desarrollo tecnológico en México, impulsado por proyectos clave como Olinia, Kutsari, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la empresa Yankuilotl. Este esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal articula talento, industria y conocimiento para generar bienestar, oportunidades y fortalecer la soberanía tecnológica del país, abordando desafíos sociales urgentes.
El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla aporta infraestructura, talento y capacidad científica para proyectos de alcance nacional. “Trabajamos de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para convertir estas iniciativas en oportunidades de desarrollo y bienestar”, afirmó, subrayando la visión compartida de progreso.
En educación, la Universidad Nacional Rosario Castellanos inició actividades el 31 de agosto en Puebla, con 329 estudiantes y 30 docentes. Su oferta en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria es crucial para la salud pública, especialmente en regiones como la Sierra Negra.
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La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, detalló avances: Olinia ya desarrolló su primer vehículo y trabaja en una fábrica de baterías en San José Chiapa. Kutsari, desde Cholula, coordina a más de 50 instituciones para fortalecer el diseño de circuitos integrados, clave para la independencia tecnológica de México.
Yankuilotl, empresa estatal, convierte la innovación en soluciones productivas: ensamble electrónico, desarrollo de software y movilidad sustentable, incluyendo un sistema de bicicletas públicas.
La coordinación gubernamental también ha logrado avances en bienestar social: rescate de la cuenca del Atoyac con nuevas plantas de tratamiento, construcción de más de 60 mil viviendas y reforestación nacional. En seguridad, los Centros Libres Carmen Serdán redujeron feminicidios en más del 60% respecto a 2024, aunque extorsión y homicidio siguen siendo prioridades.
El Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de coordinación permanente con el Gobierno de México, municipios, instituciones educativas y sectores productivos. Esta colaboración impulsa conocimiento, empleo y bienestar, consolidando la visión de la presidenta Sheinbaum para un país con mayor soberanía tecnológica y desarrollo sustentable.
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JVR