Puebla será sede del Foodie Black Week 2026; por primera vez sale de España

Por primera vez fuera de España, Puebla será sede del Foodie Black Week 2026, iniciativa que nació en Cataluña y que del 4 al 13 de septiembre reunirá a restaurantes, hoteles, comercios, cafeterías, centros de entretenimiento y cocineras tradicionales, con una oferta que mostrará los aromas, colores y sabores que distinguen al estado. El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que esta celebración permitirá a visitantes y familias poblanas disfrutar del potencial gastronómico de la entidad, al tiempo que resaltó la coordinación entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y autoridades federales y municipales.

“Trabajamos de la mano del sector productivo para todos los temas que son de la población. De hecho, en la Reunión de Paz, Coparmex y el Consejo Coordinador participan activamente”, expresó. El ejecutivo estatal agregó que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán forma parte de las acciones de promoción vinculadas con esta iniciativa, que contribuirá a la llegada de visitantes y a la proyección turística de Puebla.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que Foodie Black Week Puebla 2026 representa una estrategia para impulsar el consumo, fortalecer el comercio local y consolidar a la entidad como destino gastronómico. El acto inaugural será el 3 de septiembre en el Parque del Arte a las 17:00 horas. La primera edición contará con restaurantes, hoteles y comercios que ofrecerán menús, promociones y experiencias especiales. Añadió que el encuentro busca fortalecer las cadenas de valor vinculadas con la gastronomía, generar beneficios para empresarios, trabajadores y consumidores, así como posicionar a Puebla como referente gastronómico nacional e internacional.

El director general de Foodie Black Week México, Charly Meier, señaló que esta iniciativa refleja lo que se logra con la suma de esfuerzos entre iniciativa privada y gobiernos, además de restaurantes, hoteles, cafeterías, centros de entretenimiento, taquerías y cocineras tradicionales. “Durante 10 días continuos, más que un evento es la forma que la gente visita los lugares, conozca sus espacios y sus ricas propuestas gastronómicas de hospedaje y entretenimiento”, expresó.

Explicó que el concepto nació en España hace cuatro años con el objetivo de impulsar la economía de una ciudad o estado a través de la gastronomía, el turismo y las experiencias. Por ello, invitó a las familias poblanas y a quienes visiten la entidad a disfrutar de las promociones, menús especiales y experiencias exclusivas que ofrecerán los establecimientos participantes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan José Sánchez Martínez, señaló que Foodie Black Week ofrecerá una semana de actividades en hoteles, restaurantes y comercios, con promociones y diversas propuestas gastronómicas. Destacó que la iniciativa busca elevar la competitividad del sector mediante la profesionalización y preparar a Puebla para convertirse en un referente gastronómico nacional.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (CANACO), Héctor Landero Camacho, resaltó que se trata del primer evento de este tipo fuera de España y detalló que alrededor de 350 comercios ya se han incorporado a la plataforma, con expectativas de generar un impacto económico positivo en la región, particularmente para sectores como hotelería y restauración.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, señaló que esta estrategia permitirá visibilizar a Puebla y dinamizar la economía local mediante la colaboración entre autoridades e iniciativa privada. Destacó que la actividad favorece la creación de experiencias para visitantes, incentiva el turismo de negocios y recreativo, y genera oportunidades de empleo, especialmente para mujeres y jóvenes.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado refrenda su coordinación con el Gobierno de México, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover el desarrollo económico, el turismo y el bienestar de las familias, mediante la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores productivos.

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