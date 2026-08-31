Acciones de seguridad de Oaxaca se reflejan en resultados obtenidos durante primer semestre de 2026, destacan

Oaxaca de Juárez. — El Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que en Oaxaca las instituciones estatales en coordinación con fuerzas federales, realizan acciones estratégicas y contundentes para consolidar la justicia y garantizar seguridad a la ciudadanía.

Durante la conferencia de prensa que encabeza, el Mandatario estatal resaltó que en la entidad se refuerza el combate a la delincuencia, el cual se refleja en los resultados obtenidos de enero a agosto del presente año: la detención de más de mil 400 personas, recuperación y aseguramiento de más de 6 mil vehículos, y se han sacado de circulación cerca de 200 armas y más de 7 mil 100 dosis de droga.

“Quien se aparte de la legalidad enfrentará las consecuencias. No vamos a permitir que ningún grupo o interés particular pretenda colocarse por encima de la tranquilidad de nuestro pueblo ni del estado de derecho”, mencionó.

Los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado se evidencian en datos rotundos: el Índice de Paz en México 2026 coloca a Oaxaca entre los estados con las mejores condiciones; durante el primer semestre del año, 13 de los 15 delitos de impacto registraron disminuciones, y siete de ellos tuvieron reducciones superiores al 40 por ciento.

Además de la disminución de 14.89 puntos en percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre los principales logros en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se encuentran la desarticulación de células delictivas en la Costa e Istmo de Tehuantepec, detención de objetivos prioritarios, cateos coordinados con autoridades federales y trabajos de inteligencia y ubicación de objetivos prioritarios.

Cabe destacar que, para contribuir a que las armas salgan de los hogares, se respalda la campaña federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en la cual se destinan más de 3 millones 400 mil pesos a nivel estatal.

Con el objetivo de seguir abonando al bienestar de las y los oaxaqueños, la administración pública estatal redobla esfuerzos, mantiene presencia en territorio, mejora la coordinación con instituciones y actúa con inteligencia, firmeza y pleno apego a la ley frente a quienes pretendan vulnerar la tranquilidad de las comunidades.

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FGR