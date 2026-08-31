Delfina Gómez arranca Ciclo Escolar 2026-2027: estudiantes mexiquenses ya cuentan con seguro escolar

Al dar inicio al Ciclo Escolar 2026-2027 en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, en Xalatlaco, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció que los estudiantes en el Estado de México ya cuentan con seguro escolar, como parte de un paquete que incluye útiles, becas, libros de texto gratuitos y mejoras a la infraestructura educativa.

Ante estudiantes, docentes, madres y padres de familia, la Gobernadora informó que los libros de texto gratuitos ya se encuentran en las escuelas y que este lunes inició la entrega de útiles escolares. Asimismo, destacó el seguro escolar como una de las principales novedades del ciclo.

“Muchos de los maestros nos preocupamos porque un niño se nos enferma, hay un accidente y a dónde lo enviamos. Pues ya también a partir de este primer minuto ya cuenta con un seguro escolar todos los estudiantes que integran las diferentes instituciones educativas”, señaló.

Durante su administración, el Gobierno del Estado de México y la Federación han destinado más de 12 mil 313 millones de pesos a la educación en la entidad, en becas, estímulos, útiles, mobiliario, material didáctico, infraestructura educativa, equipamiento y sistemas de captación de agua pluvial, entre otros rubros.

En Xalatlaco, la Maestra Delfina Gómez anunció además la entrega de 40 equipos de cómputo para la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, con el propósito de ampliar las herramientas disponibles para su formación.

La Gobernadora señaló que durante este ciclo escolar continuará Mochila de Paz y convocó a madres y padres de familia a participar en esta estrategia preventiva. “También se va a continuar con lo que es el programa Mochila de Paz, que ahí les pedimos mucho a los padres de familia que nos apoyen cuidando y resguardando lo que traen sus pequeños”, expresó.

🎒📚 Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, Delfina Gómez anunció que estudiantes del Estado de México ya cuentan con seguro escolar.



🏫 Además, comenzó la entrega de útiles para más de 2.7 millones de alumnos y se confirmó que las 19 mil 600 escuelas de educación básica… pic.twitter.com/YBwFLvLHxq — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2026

La Mandataria mexiquense destacó también la importancia de la formación, capacitación y profesionalización del magisterio, y reconoció a las y los docentes que participaron en el Segundo Congreso Internacional de Educación del Estado de México, previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Asimismo, señaló que las acciones de su administración se suman a la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto en materia de becas como en la atención socioemocional de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, informó que la entidad se sumará al programa ABC de las Emociones, con adecuaciones a las características y necesidades de cada comunidad escolar.

Por su parte, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, indicó que con la estrategia “EdoMéx al 100 con este Regreso a Clases”, las 19 mil 600 escuelas de educación básica ya cuentan con sus libros de texto gratuitos, e inició la entrega de útiles a más de 2.7 millones de estudiantes con una inversión que rebasa los mil 255 millones de pesos.

Estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso local; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México; Secretarios Generales de sindicatos y Abel Flores Guzmán, Presidente Municipal de Xalatlaco.

Esta mañana, en #Xalatlaco, dimos inicio al Ciclo Escolar 2026-2027 donde le deseamos mucho éxito a todas y todos los estudiantes que hoy vuelven a clases.

Como parte de la Estrategia “EdoMéx al 100 con este Regreso a Clases”, iniciamos también la entrega de libros de texto… pic.twitter.com/3uBCUhIij6 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 31, 2026

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