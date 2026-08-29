Proyecto de transformación se mantiene unido y más fuerte que nunca: Delfina Gómez

Se llevó a cabo la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Estado de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez destacó que el proyecto de transformación se mantiene unido y más fuerte que nunca, resultado del trabajo coordinado y de anteponer los objetivos colectivos al protagonismo y los intereses personales.

Durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la mandataria mexiquense llamó a preservar la unidad como una de las principales fortalezas para continuar el trabajo diario en beneficio de las familias mexiquenses y respaldar el proyecto que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

Delfina Gómez señaló que la fortaleza del movimiento está en el trabajo en equipo y en privilegiar los ideales de un proyecto de nación sobre cualquier aspiración individual, por lo que reconoció la madurez y disposición para construir acuerdos.

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Finalmente, convocó a continuar con el trabajo coordinado y mantener la cohesión para que la unidad se traduzca en resultados concretos para las y los mexiquenses.

La gobernadora Delfina Gómez aparece a la izquierda de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. ı Foto: Cortesía

cehr