Proyecto de transformación se mantiene unido y más fuerte que nunca: Delfina Gómez

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez destacó que el proyecto de transformación se mantiene unido y más fuerte que nunca, resultado del trabajo coordinado y de anteponer los objetivos colectivos al protagonismo y los intereses personales.
Durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la mandataria mexiquense llamó a preservar la unidad como una de las principales fortalezas para continuar el trabajo diario en beneficio de las familias mexiquenses y respaldar el proyecto que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Delfina Gómez señaló que la fortaleza del movimiento está en el trabajo en equipo y en privilegiar los ideales de un proyecto de nación sobre cualquier aspiración individual, por lo que reconoció la madurez y disposición para construir acuerdos.
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Finalmente, convocó a continuar con el trabajo coordinado y mantener la cohesión para que la unidad se traduzca en resultados concretos para las y los mexiquenses.
cehr