Zona poniente de Acapulco y de Coyuca de Benítez cierra filas con Beatriz Mojica

Cientos de habitantes de la zona poniente de Acapulco y de Coyuca de Benítez, en Guerrero, cerraron filas y dieron su respaldo total a la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, al encabezar la asamblea en defensa de la transformación y la soberanía nacional en San Isidro, el pasado viernes.

Representantes de “Marea Joven Guerrero” le expresaron su respaldo y le dieron la bienvenida. Vecinas y vecinos reconocieron que representa a las mujeres guerreras, dignas y trabajadoras.

El coordinador municipal del Movimiento Humanista y Unidad de las Izquierdas, José Hilario Moreno de la Cruz, destacó que Mojica Morga ha luchado siempre desde la izquierda y genera una gran empatía con la población. Afirmó que por eso ha ganado la simpatía de todo Guerrero y por eso va arriba en las encuestas.

“Nuestra querida Beatriz Mojica no solo tiene una gran trayectoria académica, administrativa y política, sino que ha luchado siempre desde la izquierda y genera una gran empatía con la población. Es una mujer que ha ganado la simpatía de todo Guerrero, por eso va arriba en las encuestas, porque el pueblo la reconoce como una mujer honesta y trabajadora” José Hilario Moreno, coordinador municipal del Movimiento Humanista y Unidad de las Izquierdas



Zona poniente de Acapulco y Coyuca de Benítez arroparon a Beatriz Mojica. ı Foto: Cortesía

El reconocimiento más reiterado de la gente fue que nunca se ha ido de Guerrero, donde “siempre ha estado con mucha sensibilidad para apoyar a la gente”, como le expresó la profesora Guadalupe Arenas, de Pedregoso de Cantaluna.

Arenas afirmó que la carta de presentación más fuerte de Beatriz Mojica es su trabajo y su honestidad, y que por eso las mujeres de la zona Poniente se sienten representadas en ella.

Beatriz Mojica agradeció el arropo y dijo que ese respaldo la compromete aún más a poner su experiencia al servicio del pueblo de Guerrero y a seguir caminando, como lo hizo tras el huracán Otis, al lado de la gente de la zona Poniente y como lo ha venido haciendo durante más de 30 años.

Estuvieron presentes César Leonel Oregón Bernardino, presidente de la Asociación Civil BELLA A.C. y asesor jurídico de asociaciones religiosas; Jorge Armando Muñoz Leal, coordinador estatal del Movimiento Humanista; activista afromexicano Audel Urbina; Miriam Aguirre Mendoza; el líder de la zona Poniente, Joel Castillo Gómez; el líder histórico de las izquierdas, Efraín Moreno de la Cruz; y el presidente de colonos de la sección 115, Carlos Deloya Lázaro.

cehr