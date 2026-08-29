Atacan a madre buscadora en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa investiga tentativa de feminicidio

Madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina sufrió un ataque en Culiacán, el 29 de agosto de 2026.

La madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Voces Unidas por la Vida”, resultó herida tras un ataque armado registrado este sábado en Culiacán, Sinaloa.

Inicialmente, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. reportó el “cobarde atentado” contra la madre buscadora y exigió una investigación “exhaustiva, pronta y transparente” para esclarecer los hechos, ante lo que calificó como “una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional”.

Más temprano este 29 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la agresión ocurrió en la colonia Estela Ortiz de Toledo, donde también resultó lesionada otra integrante del colectivo de búsqueda.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta estable y permanecen bajo resguardo como parte del Código Plata, un protocolo que se activa durante la asistencia a personas lesionadas durante una emergencia de seguridad.

Asimismo, indicó que las autoridades federales y estatales aseguraron el lugar de los hechos, y trabajan en recabar información para localizar a los posibles responsables.

Tras el atentado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que inició una investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa; además, indicó que una de las líneas de investigación es determinar si la agresión está relacionada con sus actividades como madre buscadora.

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cehr