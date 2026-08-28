Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’

El Gabinete de Seguridad Federal detuvo en Mexicali, Baja California, a Salvador “N”, identificado como presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia, así como de la cooperación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

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En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

García Harfuch destacó que la colaboración internacional permite fortalecer las capacidades para combatir las estructuras criminales.

“La cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales”, señaló.

En otro hecho en Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal detuvieron a 12 personas.

Durante estas acciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores y 12 granadas, además de más de 1.3 toneladas de marihuana, 1.7 millones de pesos y cinco vehículos.

Asimismo, en Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que las instituciones que lo integran mantienen presencia y operaciones permanentes en Sinaloa y otras regiones del país para debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

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MSL