Rosa Icela Rodríguez presenta 10 acciones para la Búsqueda de Personas en México.

El Gobierno de México fortalece su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas con diez acciones clave, buscando mejorar la localización e identificación, así como reforzar el apoyo a las familias y la coordinación con los estados. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario Arturo Medina, presentaron los avances desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) en la Ciudad de México. “El Gobierno está haciendo todo a su alcance para encontrar a sus seres queridos”, afirmó la secretaria.

Las acciones incluyen garantizar datos completos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, apoyados por diez expertos nacionales y extranjeros. Cada reporte de desaparición tendrá una carpeta de investigación activa. Se reforzarán búsquedas en vida en hospitales y centros de reclusión, y se implementará un Plan de Identificación Humana, liderado por la FGR, para abatir el rezago forense. La estrategia también previene el reclutamiento de jóvenes por plataformas digitales.

Las labores de localización se coordinan operativamente desde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). ı Foto: Especial.

Los resultados iniciales son alentadores. Desde julio de 2025, la Plataforma Única de Identidad detectó 40,628 coincidencias de personas reportadas con actividad posterior, de las cuales 6,939 ya fueron localizadas. La búsqueda generalizada sumó 3,039 localizaciones en dos meses, y la ANBI ha localizado a 2,572 personas en seis meses, la mayoría en las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lograron 1,075 localizaciones con vida, destacando que el 86% correspondieron a ausencias voluntarias. El subsecretario Medina hizo un llamado a los gobiernos estatales y comisiones locales para replicar los puestos de mando y fortalecer la coordinación, enfatizando que “cada minuto cuenta” en la búsqueda. El fortalecimiento de la CNB le permite contar ahora con más de 400 especialistas y herramientas tecnológicas como drones y georradares.

Se han registrado 13,300 atenciones y reuniones con familiares y colectivos. Se iniciará una ruta por las entidades federativas para acercar la estrategia a las familias, verificar perfiles genéticos y carpetas de investigación. El Centro de Mando de la Alerta ANBI opera con la participación de servidores públicos de SEGOB, CNB, FGR, SSPC y Guardia Nacional, activando de inmediato los protocolos de búsqueda, mostrando un compromiso interinstitucional para atender esta problemática tan sensible para el país.

Rosa Icela Rodríguez refuerza la búsqueda de desaparecidos desde el Centro de Mando. ı Foto: Especial.

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JVR