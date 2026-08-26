Atiende Rosa Icela a los desplazados de Guerrero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, visitó a familias desplazadas en Teticic, municipio de Olinalá, que regresaron a sus comunidades de origen, para entregarles maíz y frijol como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.

En el acto, recordó que fue una petición de los habitantes que se les apoyara con estas semillas para garantizar la justicia alimentaria en 19 comunidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas: “Estamos aquí cumpliendo la palabra de regresar, porque fuimos a Olinalá y también vino el Tianguis del Bienestar, cuando ustedes nos pidieron que volviéramos a entregar maíz y frijol”.

El Dato: El programa busca integrar 19 comunidades a Sembrando Vida y conformar las Comunidades de Aprendizaje Campesino para impulsar la producción.

Refirió que la Presidenta Claudia Sheinbaum dio la instrucción de coordinar el Plan para hacer llegar todos los apoyos posibles y garantizar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, a cuyos elementos les expresó su agradecimiento.

“Tenemos una jefa, una Presidenta que siempre está ocupada viendo qué beneficios le da a la gente. En este esfuerzo que hacemos, con el gobierno estatal, entre todos nos apoyamos, para venir a las 19 comunidades que nos han instruido”, destacó Rodríguez Velázquez.

Señaló que todos los productores de la región de Teticic quedarán inscritos al programa Sembrando Vida, como lo expuso la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López, quien informó que, en el marco del Plan Maestro, se hará un programa para impulsar la agricultura y la ganadería; además, el maíz y el frijol se entregarán mensualmente a las personas durante 15 meses.

La gobernadora Evelyn Salgado agradeció a la Presidenta de México no soltar de la mano al estado, principalmente a la región de La Montaña, ya que con la entrega de estas semillas se fortalece la seguridad alimentaria de las familias, se promueve el desarrollo y el bienestar de las comunidades.

“Esta estrategia refrenda el compromiso y la visión del Gobierno de México con la seguridad y por supuesto con la Atención a las Causas, con el desarrollo integral de todas las familias”, dijo.