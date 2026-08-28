SIPINNA respalda Ley Asiel para combatir violencia sexual contra menores

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) expresó su respaldo al propósito de la Ley Asiel, propuesta que busca fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los centros escolares.

A través de un pronunciamiento, la secretaria ejecutiva del organismo, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, consideró que cualquier iniciativa encaminada a cerrar espacios de impunidad, fortalecer la capacidad de las escuelas para detectar riesgos y establecer rutas claras de actuación debe ser analizada.

“La violencia sexual contra la niñez es una de las peores violaciones a sus derechos”, señaló.

La funcionaria destacó que, de acuerdo con lo conocido públicamente sobre la propuesta, la Ley Asiel contempla protocolos de actuación, capacitación permanente para el personal educativo, canalización inmediata a las autoridades y una mayor coordinación entre escuelas, procuradurías de protección y fiscalías.

🇲🇽 México da un paso histórico hacia una justicia que no revictimice a niñas, niños y adolescentes 👶👧👦



📢📣 Hoy, en Querétaro, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y la CONATRIB firmaron un Convenio Marco de Colaboración de alcance nacional para fortalecer el acceso a la… pic.twitter.com/7rBDhkRUaI — Sipinna (@SIPINNA_MX) August 28, 2026

Afirmó que estos elementos coinciden con la obligación del Estado de colocar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones y actuar de manera oportuna ante posibles casos de violencia sexual.

La SE-SIPINNA sostuvo que la prevención y atención de la violencia sexual en las escuelas requiere la participación coordinada de distintas instituciones y no puede limitarse únicamente a la investigación de los delitos.

Aunque corresponde al Ministerio Público investigar los hechos, señaló que la respuesta institucional debe incluir protección integral, atención especializada y medidas para evitar la revictimización de quienes hayan sufrido una agresión.

En este sentido, el organismo manifestó su disposición para conocer el texto íntegro de la propuesta y acompañarla técnicamente, además de abrir un diálogo con la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados y con las comisiones legislativas correspondientes.

La secretaria ejecutiva subrayó que una iniciativa surgida a partir de una experiencia de violencia puede convertirse en una oportunidad para generar mecanismos de protección para otras niñas, niños y adolescentes.

“Quien convierte una agresión sexual en una propuesta para proteger a otras niñas, niños y adolescentes merece ser escuchado”, sostuvo.

⚖️ SIPINNA y CONATRIB fortalecieron acciones para que niñas, niños y adolescentes tengan una justicia que los escuche y proteja.



Este 28 de agosto, ambas instituciones firmaron un Convenio Marco de Colaboración para impulsar una justicia más cercana, especializada y adecuada a… pic.twitter.com/ViDKfyJLKf — Sipinna (@SIPINNA_MX) August 29, 2026

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MSL