Vinculan a ‘El Tío’ y cinco presuntos integrantes de una célula ligada a Los Chapitos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Ricardo Osuna Tirado, alias “El Tío”, y otros cinco hombres detenidos en Mazatlán, Sinaloa, a quienes relaciona con una probable célula ligada a Los Chapitos. Entre los delitos imputados figuran posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcóticos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ricardo Osuna Tirado, Alejandro Coronel Reyes, Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez, José Manuel Félix Covarrubias, José Emmanuel Sosa Carrasco y Jano Alonso López Ruiz quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8, ubicado en Guasave. Un juez de control fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante el cateo que permitió las capturas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron bolsas con sustancias que contenían fentanilo, un fusil, 158 cartuchos de distintos calibres, cargadores reservados a las Fuerzas Armadas, dos culatas de madera, prendas tácticas y tres vehículos.

La #FGR, por conducto de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso para seis personas detenidas en #Mazatlán, #Sinaloa, por la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y delitos contra la salud, entre otros ilícitos.



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A Osuna Tirado, identificado como “El Tío”, el Ministerio Público Federal le atribuyó posesión de arma de fuego, cargadores y municiones de uso exclusivo militar. También le imputó operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis de que tenía bienes dentro del territorio nacional con conocimiento de su origen ilegal, además de posesión simple de marihuana.

Por su parte, Coronel Reyes, Mendoza Ramírez, Félix Covarrubias, Sosa Carrasco y López Ruiz enfrentan acusaciones por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo. La imputación incluye además tenencia de fusil, cargadores y cartuchos restringidos a las Fuerzas Armadas.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyos fiscales presentaron ante el juez los datos recabados tras el operativo efectuado en un inmueble de Mazatlán. Con esos elementos, la autoridad judicial determinó que los seis permanezcan bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

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MSL