Salomón Jara: En Oaxaca nadie está por encima de la ley

El gobernador, Salomón Jara Cruz reiteró este jueves que en Oaxaca nadie está por encima de la ley.

Tras las detenciones que se realizaran a integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), Salomón Jara indicó que en Oaxaca nadie está por encima de la ley y que seguirán trabajando para detener a aquellos que violen el Estado de Derecho.

Como resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, esta madrugada fueron detenidos 9 presuntos integrantes y líderes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), investigados por delitos como cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo.

“Mi reconocimiento a la @FISCALIA_GobOax y al @GobiernoMX, así como a @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, por su respaldo y coordinación con nuestra Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPC_GobOax) para llevar a cabo este importante operativo.

“En Oaxaca actuamos con firmeza y determinación. No vamos a permitir que ningún grupo o interés particular pretenda colocarse por encima de la tranquilidad de nuestro pueblo ni del Estado de derecho”, publicó en redes sociales.

Indicó que desde el gobierno del estado seguirán fortaleciendo el trabajo con el Gobierno de México y respaldando a las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad.

Que quede claro: en Oaxaca nadie tiene privilegios ni está por encima de la ley”, finalizó.

En #Oaxaca nadie está por encima de la ley.



Como resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, esta madrugada fueron detenidos 9 presuntos integrantes y líderes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), investigados por… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 27, 2026

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR