Reportan enfrentamientos armados en Escuinapa, Sinaloa | VIDEO

Hasta el momento no hay información oficial

Una serie de enfrentamientos entre grupos armados fueron reportados durante el mediodía de este jueves 27 de agosto en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa.

Según la información, las balaceras registradas generaron alerta entre la población de diversos sectores y movilizó a elementos de seguridad local.

Hasta el momento, las autoridades locales y del estado no han emitido un comunicado oficial sobre la balacera.

Hace un par de meses se registraron bloqueos carreteros, unidades incendiadas y presencia militar en Escuinapa, al sur de Sinaloa, después de un operativo federal y estatal en la zona de Isla del Bosque contra objetivos de la delincuencia organizada.

En esas fechas, fuerzas del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal Preventiva participaron en esta operación, que dejó como saldo la captura de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, e Hilario Martínez Gómez, esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Guerrero Pérez era señalado como presunto operador de alto nivel de la facción de Los Chapitos en esa región controlada por el Cártel de Sinaloa. La autoridad estatal sólo lo identificó como un “líder relevante” con operación en el sur del estado.

Junto con ‘El Güero Pin’ también cayó el ex director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, según información difundida por medios locales y nacionales tras el despliegue.

🚨 Se reportan detonaciones y enfrentamientos en distintos puntos de Escuinapa, Sinaloa.



Ante estos hechos, algunos comercios suspendieron actividades y familias decidieron permanecer en sus domicilios como medida preventiva. pic.twitter.com/aSUN8zeQGJ — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2026

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FGR