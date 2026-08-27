Recibe Romina Contreras Premio Alcaldes por el Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en el rubro de “Innovación y Construcción de Paz” y “Atención Ciudadana”, por la creación e implementación del “Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7”, una estrategia integral de gobernanza y proximidad que opera mediante chats vecinales para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier llamado de la ciudadanía, que tiene ventajas como accesibilidad, cercanía, inmediatez, portabilidad y gratuidad.

Romina Contreras recibió este reconocimiento durante la XVI entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales y el 17 Aniversario de la revista Alcaldes de México, donde compartió que, desde 2018, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha el “Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7”, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y evitar la triangulación de llamadas de emergencia, y, con ello, mejorar la atención a la ciudadanía.

“Con la implementación de este Sistema, el Gobierno de Huixquilucan, actualmente, opera más de 320 chats vecinales, los cuales atienden a más de 120 mil ciudadanos de todas las comunidades y fraccionamientos del municipio, con un promedio de entre 150 y 200 peticiones por día, convirtiendo el teléfono celular de los habitantes en una herramienta directa de atención y auxilio inmediato.

TE RECOMENDAMOS: Seguirán fortaleciendo presencia operativa Guanajuato y Federación fortalecen coordinación para seguir avanzando en seguridad

“Este galardón pertenece a todas y todos los huixquiluquenses, ya que es el resultado de un compromiso permanente por digitalizar la atención ciudadana y asegurar que ninguna emergencia se quede sin responder. Esta comunicación y contacto permanente con los vecinos, ha permitido reducir de 40 a tan solo cinco minutos la atención en caso de emergencias, y hasta en 80 por ciento la tramitología en todas las áreas del gobierno municipal para atender alguna queja o sugerencia de mejora.”, afirmó Romina Contreras.

Acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, la alcaldesa de Huixquilucan explicó que dicha iniciativa está integrada por prácticamente todas las áreas del gobierno municipal, aunque las que más solicitudes reciben son las direcciones de Seguridad Pública y Vialidad, Servicios Públicos y Urbanos, Aguas, Infraestructura, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y Unidad de Rescate.

Asimismo, cerca del 60 por ciento de los reportes en materia de seguridad son atendidos a través del “Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7”, lo que ha contribuido a reducir más de 44 por ciento la incidencia delictiva en el territorio, durante los últimos cuatro años.

En este marco, la presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, Gladis López, señaló que en su XVI Edición, la Revista Alcaldes de México, reconoció a 32 municipios del país, en cinco categorías: Ciudades que Cuidan, Impulso Económico y Buen Gobierno, Ciudades Limpias y Ordenadas, Innovación y Construcción de Paz, e Inversión Social Productiva.

“Nuestros galardonados provienen de 17 estados del país con distintas realidades económicas y sociales en sus regiones. No obstante, todos comparten la determinación para responder a los desafíos locales con políticas públicas que se traducen en acciones innovadoras”, expresó.

Cabe recordar que esta es la cuarta ocasión consecutiva en la que Romina Contreras es galardonada con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, ya que, en 2025, recibió este reconocimiento en el rubro “Calidad de Vida”, por la construcción y puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica, único en su tipo a nivel nacional.

En 2024, en la categoría de “Calidad Crediticia”, por la eficiente gestión de los recursos, la alta capacidad de pago, el control del gasto y la transparencia en las finanzas; y, en 2023, en materia de “Desarrollo Social”, por la operación del Complejo Rosa Mística, el sistema municipal de salud más grande del país.

Además, en este 2026, la presidenta municipal de Huixquilucan también recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, el máximo galardón que se otorga como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025; el Premio Lidera 2026, en la categoría de “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”; así como el Premio ANAC “Francisco Villareal Torres”, por la implementación del “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”.

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR