Salomón Jara estrena ruta del BinniBus Oaxaca con unidades eléctricas de dos pisos

Salomón Jara encabeza el banderazo de salida de la nueva ruta del sistema BinniBus.

El Gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo de salida de la nueva conexión del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, que va de Viguera a Ciudad Administrativa y cuenta con nuevas unidades, entre ellas de dos pisos, para una movilidad más segura, cómoda, incluyente y sustentable para la población.

Esta segunda ruta troncal RT02 “Yii Gap (Cerro Alto)” permitirá fortalecer la movilidad en la Zona Metropolitana de Oaxaca, la cual inicia operaciones este lunes 10 de agosto a favor de más de 16 mil habitantes, con un trayecto de 34.6 kilómetros de longitud.

La nueva ruta Viguera-Ciudad Administrativa beneficiará a más de 16 mil habitantes. ı Foto: Gobierno Oaxaca

El Mandatario estatal destacó que estas nuevas unidades cuentan con todas las condiciones de movilidad, es un transporte único; con el que Oaxaca se ubica en la segunda entidad del país que lo posee.

“Es un sistema de transporte para el pueblo, para la gente y la sociedad que merecemos todas y todos los oaxaqueños”, destacó.

Unidades de dos pisos 100% eléctricas inician operaciones en la Zona Metropolitana de Oaxaca. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Cuenta con 10 unidades en operación, cuatro de doble piso y seis convencionales; se estima un tiempo de recorrido de 1 hora 20 minutos y brinda servicio de lunes a viernes de 6:00 a 22:00 horas.

Las unidades son 100 por ciento eléctricas, con una movilidad sustentable y cero emisiones directas, transportan hasta 112 pasajeros, con 69 asientos con mayor comodidad, incluidos espacios prioritarios de accesibilidad universal; cuentan con piso bajo, rampa manual y espacio para sillas de ruedas; aire acondicionado y conexión C y USB.

El gobernador Salomón Jara supervisa los nuevos camiones de doble piso del BinniBus. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Además de seguridad inteligente, 13 cámaras, visión de 360º, alerta de colisión, desviación de carril y fatiga de conductor.

La directora general del BinniBus Oaxaca, Karina Gómez Esteban informó que esta nueva ruta representa un paso más en la consolidación del sistema de transporte, al ampliar la cobertura y ofrecer una alternativa de traslado más eficiente para las y los oaxaqueños.

Mapa de la nueva ruta del BinniBus. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Ampliación de rutas

La funcionaria expuso que se ampliarán también las rutas RA03 Yuroo Parque del Amor Ladxidó – Huayápam, C05 San Pablo Etla 3a sección - Plaza de la Danza, RC06- San Jacinto Amilpas - Huayápam y RC08 - San Luis Beltrán - colonia Heladio Ramírez López.

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