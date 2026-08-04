Oaxaca invierte más de 6 mil mdp en agua, caminos y escuelas

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, dio a conocer el paquete de inversión pública para las ocho regiones de la entidad.

Miles de familias en Oaxaca se beneficiarán directamente de una inversión histórica anunciada por el Gobernador Salomón Jara Cruz. Se destinarán más de 6 mil millones de pesos a la construcción y mejora de infraestructura esencial, impactando la vida diaria de los ciudadanos en las ocho regiones del estado. Este ambicioso plan contempla la ejecución de más de 3 mil 500 obras en los próximos 120 días, enfocadas en educación, agua potable, caminos, vivienda y patrimonio cultural.

La administración estatal busca saldar deudas históricas con la población, priorizando proyectos que generen bienestar y desarrollo. Una parte significativa de la inversión, mil 746.2 millones de pesos, se asignará a 85 obras de infraestructura general. Entre estas destacan la ampliación del Parque Primavera, con 188.3 millones de pesos para más de 270 mil personas, y el parque lineal Ciudad de los Deportes, con 189.9 millones, beneficiando a más de 321 mil habitantes.

El sector educativo recibirá 706 millones de pesos para 152 obras, garantizando espacios dignos para alumnas y alumnos. Esto incluye la creación de 20 Telebachilleratos Comunitarios y 6 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. En materia hídrica, se invertirán mil 448.5 millones de pesos en 19 proyectos, como atención a ríos y plantas de tratamiento, para asegurar un suministro de agua más continuo y accesible para las familias oaxaqueñas.

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La conectividad y movilidad también son clave para el desarrollo regional. Se destinarán 750 millones de pesos a 84 acciones en caminos, incluyendo rehabilitación de asfalto y vías artesanales, lo que permitirá traslados más seguros y eficientes en todo el estado. En el rubro de vivienda, 418 millones de pesos financiarán 3 mil acciones, buscando que más familias accedan a un espacio digno y con certeza jurídica, un derecho fundamental para el desarrollo social.

Finalmente, el patrimonio cultural no se queda atrás. Con 208 millones de pesos, se realizarán 10 obras para restaurar y preservar la rica herencia de las y los oaxaqueños. El Gobernador Jara Cruz enfatizó que estas acciones buscan “transformar las comunidades de la entidad con acciones que generan bienestar”, asegurando que cada peso invertido se traduce en una mejora tangible para la vida de la población, consolidando un futuro más próspero para Oaxaca.

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JVR