Claudia Sheinbaum y Salomón Jara impulsan maíz nativo en Oaxaca con nuevos apoyos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de estímulos financieros para el sector agrícola.

Productores y productoras de Oaxaca reciben un impulso significativo para la conservación y cultivo del maíz nativo. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Gobernador Salomón Jara Cruz, entregaron 1.7 millones de pesos en apoyos directos a comunidades milperas, fortaleciendo políticas que protegen este grano ancestral, fundamental para la cultura y economía local.

La entrega simbólica en Santiago Suchilquitongo benefició a diez Comunidades Milperas de las ocho regiones oaxaqueñas, a través del programa Milpateca. Este esquema apoya a 72 mil 200 productores en mil 770 comunidades del estado, con montos que varían entre 135 mil y 190 mil pesos, según el número de participantes.

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, celebró la suma de esfuerzos para rescatar la riqueza milpera de Oaxaca. ı Foto: Especial.

Estos recursos se enmarcan en el “Plan Nacional de Maíz Nativo: El maíz es la raíz”, que otorga capital semilla para equipo y herramientas agroecológicas. Además, un convenio entre Alimentación para el Bienestar y el Gobierno de Oaxaca garantiza la compra-venta directa de la producción, eliminando intermediarios y asegurando un precio justo para las familias campesinas.

La Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó el apoyo a pequeños productores para conservar la milpa, la semilla y las 59 razas nativas. “Quien siembra el maíz debe poder consumirlo y comercializar el excedente”, afirmó. Reconoció al Gobernador Jara por su programa estatal pionero, decidiendo que un oaxaqueño lidere el plan nacional. Jara Cruz destacó la unión de esfuerzos, agradeciendo a la Presidenta por “no darle la espalda al campo”.

El Gobierno de Oaxaca ha destinado 954.14 millones de pesos, beneficiando a más de 45 mil familias maiceras en 43 mil hectáreas mediante programas como Abasto Seguro de Maíz. Cinthia Naomi Mendoza Miguel, beneficiaria de Tlaxiaco, agradeció la atención al campo oaxaqueño. La protección del maíz nativo representa un legado cultural y genético invaluable para México.

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JVR