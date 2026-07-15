Dulce no tan azúcar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En materia de endulzantes, más allá del logro numérico del aumento de la cuota de exportación azucarera a Estados Unidos, los problemas de fondo persisten. Como lo precisa el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que conduce Juan Carlos Anaya, “esa ampliación no debe quedar como una medida coyuntural para atender faltantes temporales del mercado estadounidense. México necesita un mecanismo estable, oportuno y predecible que reconozca su capacidad productiva, su cercanía logística y su condición de proveedor estratégico dentro de América del Norte”.

Esto se sustenta en el hecho de que la producción de azúcar se recupera, pero baja el consumo nacional: la producción 2025-2026 de 5 millones 350 mil toneladas enfrenta su menor demanda en 8 años (3 millones 800 mil toneadas), lo que arroja que aumentó en un año 34% el excedente que alcanza un millón 503 mil toneladas.

O sea que, tras la mejor cuota de exportación a Estados Unidos, deja un remanente de 350 mil toneladas que presionarán a la baja los precios en México…, además de la importación desde el país vecino de un millón 600 mil toneladas de jarabe de alta fructuosa de maíz.

Estamos lejos de agradecer al exsecretario de Agricultura Julio Berdegué el resultado de la negociación con su homóloga Brooke L Rollins.

Infructoso golpeteo. En los últimos tres meses, pero especialmente en las dos semanas anteriores, corrieron fuertemente rumores con los que se ha tradado de afectar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. Estos circularon incluso una noche previa a su más reciente visita a Washington para encabezar la negociación del tratado comercial con Estados Unidos. Ese tipo de versiones no salen de la nada: hay interesados en promoverlas y reflejan tensiones y disputas entre grupos que se mueven dentro o fuera del gobierno.

Ebrard Casaubón no es el personaje más popular entre algunos de esos grupos. Su perfil profesional y técnico no es del agrado del “bloque de los puros”, el ala radical de Morena.

De ahí que se le intenten achacar supuestos tropiezos en la negociación del acuerdo comercial. Curiosamente, los detractores de la izquierda radical de Ebrard tampoco ven con agrado el comercio libre, pero hacen su cálculo sobre las posiciones que pueden ir ganando.

La revisión por una década del T-MEC no es resultado de una negociación fallida, sino del establecimiento de la agenda del gobierno de Donald Trumpo para diseñar un acuerdo comercial acorde a los planes de reindustrialización Make America Great Again, lo mismo que sucedió con Canadá pese a la mayor autonomía comercial y de inversión de aquella nación.

Pero en la grilla palaciega la narrativa incluso tratar de cargarle al titular de Economía asuntos como la pretensión de los productores de jitomate, frutas y hortalizas estadounidenses de imponer restricciones estacionales a los cultivos mexicanos, o la misma plaga de gusano barrenador, que más bien se gestó por la falta de controles fitosanitarios regionales, y la participación del crimen organizado en el contrabando de ganado contaminado.

En fin, los empujones y jaloneos al interior del grupo gobernante están a la orden del día… y lo que falta.

Tequila Centenario adulterado y Mercado Libre. El pasado lunes la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cargo de Víctor Hugo Borja emitió la alerta sanitaria sobre la falsificación y adulteración del Tequila Reposado Centenario, de Casa Cuervo, en el lote L06124 en contenido de 960 mililitros que se distribuyó en línea, presuntamente, por Mercado Libre.

El asunto no es menor aunque Casa Cuervo, de Juan Domingo Beckman, y la plataforma argentina de Marco Galperín, no hayan embotellado ese brebaje y certificado la autenticidad del mismo: son ya 7 muertos en Jalisco por intoxicación.

Timón y política, el libro. Un referente importante en estos tiempos es el texto “Del arte de navegar al arte de gobernar”, una lectura pertinente para servidores públicos, empresarios y directivos. La más reciente obra del abogado Carlos Requena reflexiona sobre las virtudes que deben de tener los grandes líderes. La velocidad con la que evolucionan los mercados, la tecnología y las demandas ciudadanas obliga a abandonar modelos de gestión estáticos para dar paso a liderazgos capaces de anticipar escenarios y construir instituciones resilientes. Los desafíos que enfrentan los navegantes en el mar recuerda que la experiencia acumulada es una escuela para comprender el ejercicio del gobierno y del liderazgo.