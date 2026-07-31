¿Quién es Javier de la Fuente, el nuevo secretario general de la UNAM?

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un cambio en uno de sus cargos más importantes. Luego de la renuncia de Patricia Dávila Aranda, el rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la institución.

El nombramiento ocurre en medio de la crisis generada por las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión a licenciatura 2026, situación que derivó en la salida de Dávila y en la implementación de nuevas medidas para garantizar la transparencia del examen de ingreso.

¿Quién es Javier de la Fuente?

Javier de la Fuente Hernández es un académico con más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la UNAM. Es cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la máxima casa de estudios, donde también realizó la especialidad en Docencia en Odontología.

Posteriormente obtuvo el grado de maestro en Ciencias por la University of London y el London Hospital Medical College, además de un doctorado en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España, donde recibió la mención Cum Laude.

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A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos de dirección y gestión universitaria. Fue director de la Facultad de Odontología, encabezó la creación del campus de la UNAM en León, Guanajuato, y también ocupó la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria.

Más recientemente formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, órgano responsable de designar al rector y tomar algunas de las decisiones más relevantes para la institución. Su periodo concluyó en 2026 conforme al mandato establecido por la legislación universitaria.

¿Qué hará como secretario general?

Como secretario general, Javier de la Fuente tendrá la responsabilidad de coordinar distintas áreas estratégicas de la universidad y apoyar al rector en la conducción académica y administrativa de la institución.

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MSL