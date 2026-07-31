Patricia Dávila renuncia a la Secretaría General de la UNAM; designan a Javier de la Fuente

Las decisiones del rector Leonardo Lomelí Vanegas buscan dar solidez institucional a la Secretaría General en medio del proceso de admisión.

En medio de la polémica que la UNAM enfrenta a raíz de los cuestionamientos a la integridad del proceso de admisión de este año, Patricia Dávila renunció a la Secretaría General de la institución, cargo que ahora será ocupado por Javier de la Fuente Hernández.

Dávila Aranda decidió dejar el cargo la tarde de este viernes al rector de la Universidad, luego de haberse convertido en noviembre de 2023 en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila Aranda en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros, según se destacó en un comunicado.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica. ı Foto: UNAM.

¿Quién es Javier de la Fuente, nuevo secretario general de la UNAM?

Al tomar decisiones sobre el cambio, el rector Leonardo Lomelí destacó al cirujano dentista como un profesional con “sólida trayectoria académica y reconocido compromiso con la Universidad”.

De la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, Maestro en Ciencias por la University of London y Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010. Estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

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JVR