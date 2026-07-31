FGR logra revocar amparo otorgado a García Cabeza de Vaca; se mantienen congeladas las cuentas del exgobernador

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el fallo a su favor en el recurso de revisión interpuesto contra un amparo otorgado previamente al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De esta forma, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinó que el aseguramiento de las cuentas bancarias del exfuncionario continuará vigente, como parte de los procesos judiciales en curso.

La resolución de los magistrados se dio por unanimidad, revocando así la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa. Dicho juzgado había ordenado dejar sin efectos el congelamiento de los recursos al considerar que el aseguramiento patrimonial había excedido el plazo legal de 180 días.

Sin embargo, al estudiar el expediente del caso, el órgano colegiado consideró que los agravios presentados por el Ministerio Público Federal eran fundados. En consecuencia, determinó que el razonamiento del juzgador de primera instancia no resultaba procedente, por lo que dejó sin efectos la protección constitucional previamente concedida al exgobernador.

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Conflicto legal se remonta a 2022

Este conflicto legal se remonta a 2022, año en que la FGR ordenó el bloqueo y aseguramiento de diversas cuentas bancarias vinculadas a García Cabeza de Vaca. La medida cautelar fue dictada en el marco de las investigaciones federales que el órgano autónomo instruye en contra del exmandatario por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el congelamiento de cuentas, la defensa jurídica del exgobernador promovió un juicio de amparo indirecto. En ese procedimiento inicial, el juez de Distrito falló a favor del quejoso argumentando que las medidas cautelares sobre bienes no podían extenderse de manera indefinida en el tiempo y que, una vez transcurrido el periodo de 180 días, se extinguía la justificación legal para mantener el bloqueo.

La inconformidad de la FGR ante dicho criterio llevó a la interposición del recurso de revisión que finalmente resolvió el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Reynosa.

Con esta resolución, la FGR logra revocar el fallo protector, dejando firme el embargo cautelar sobre el patrimonio del político tamaulipeco mientras continúan las indagatorias por los delitos imputados.

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JVR