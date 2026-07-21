Tamaulipas refuerza seguridad fronteriza con Estaciones Seguras

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el corte de listón de los complejos de patrullaje en el norte del estado.

Viajeros y comerciantes en la carretera La Ribereña de Tamaulipas ahora transitan más seguros; el Gobierno estatal inauguró cuatro Estaciones Seguras, infraestructura clave para fortalecer la vigilancia y mejorar la movilidad en esta vía estratégica que conecta con Estados Unidos; estas acciones buscan proteger a los usuarios y facilitar el flujo comercial en la región fronteriza.

Con 223 millones de pesos de inversión, estas estaciones son la primera fase de un proyecto que contempla 15 instalaciones a lo largo de La Ribereña, paralela al Río Bravo; es un esfuerzo coordinado para una frontera más segura, tema prioritario nacional.

Américo Villarreal Anaya destacó la colaboración

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la colaboración: “La presidenta, en La Mañanera del Pueblo, aseguró que no puede haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados; sobre esta convicción Tamaulipas hace su parte".

Esta estrategia se alinea con los pilares de seguridad de Claudia Sheinbaum, fortaleciendo Guardia Estatal, Mesas de Construcción de Paz y tecnología; Tamaulipas incrementa su presencia operativa, brindando atención inmediata a usuarios y potenciando la economía regional.

Las Estaciones Seguras se ubicarán cada 25 kilómetros en La Ribereña, a diferencia de los 50 kilómetros en otras vías estatales, maximizando la cobertura fronteriza; estos puntos refuerzan vigilancia, facilitan el tránsito y potencian actividades comerciales, impactando el desarrollo local; las estaciones entregadas se encuentran en Reynosa Norte, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Camargo.

La estrategia coordinada desde las Mesas de Construcción de Paz busca garantizar el flujo seguro de mercancías hacia Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Una de estas estaciones, la de Camargo, fue visitada por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero, subrayando su relevancia federal; cada Estación Segura cuenta con áreas de atención a usuarios, oficinas, estancia para seguridad y zonas de acondicionamiento físico, diseñadas para presencia permanente.

Se colocó la primera piedra de una nueva estación en Laguna Escondida, Reynosa, confirmando expansión; el objetivo es claro: “Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente”, afirmó Villarreal Anaya; este esfuerzo es crucial para el desarrollo de Tamaulipas, clave en la relación con Estados Unidos, buscando mejor calidad de vida.

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JVR