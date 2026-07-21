En La Ribereña

Tamaulipas refuerza seguridad fronteriza con Estaciones Seguras

Tamaulipas inaugura cuatro Estaciones Seguras en la carretera La Ribereña, reforzando la vigilancia para viajeros y el comercio

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el corte de listón de los complejos de patrullaje en el norte del estado.
El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el corte de listón de los complejos de patrullaje en el norte del estado. Foto: Especial.
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La Razón Online

Viajeros y comerciantes en la carretera La Ribereña de Tamaulipas ahora transitan más seguros; el Gobierno estatal inauguró cuatro Estaciones Seguras, infraestructura clave para fortalecer la vigilancia y mejorar la movilidad en esta vía estratégica que conecta con Estados Unidos; estas acciones buscan proteger a los usuarios y facilitar el flujo comercial en la región fronteriza.

Con 223 millones de pesos de inversión, estas estaciones son la primera fase de un proyecto que contempla 15 instalaciones a lo largo de La Ribereña, paralela al Río Bravo; es un esfuerzo coordinado para una frontera más segura, tema prioritario nacional.

Américo Villarreal Anaya destacó la colaboración

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la colaboración: “La presidenta, en La Mañanera del Pueblo, aseguró que no puede haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados; sobre esta convicción Tamaulipas hace su parte".

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Esta estrategia se alinea con los pilares de seguridad de Claudia Sheinbaum, fortaleciendo Guardia Estatal, Mesas de Construcción de Paz y tecnología; Tamaulipas incrementa su presencia operativa, brindando atención inmediata a usuarios y potenciando la economía regional.

Las Estaciones Seguras se ubicarán cada 25 kilómetros en La Ribereña, a diferencia de los 50 kilómetros en otras vías estatales, maximizando la cobertura fronteriza; estos puntos refuerzan vigilancia, facilitan el tránsito y potencian actividades comerciales, impactando el desarrollo local; las estaciones entregadas se encuentran en Reynosa Norte, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Camargo.

La estrategia coordinada desde las Mesas de Construcción de Paz busca garantizar el flujo seguro de mercancías hacia Estados Unidos.
La estrategia coordinada desde las Mesas de Construcción de Paz busca garantizar el flujo seguro de mercancías hacia Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Una de estas estaciones, la de Camargo, fue visitada por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero, subrayando su relevancia federal; cada Estación Segura cuenta con áreas de atención a usuarios, oficinas, estancia para seguridad y zonas de acondicionamiento físico, diseñadas para presencia permanente.

Se colocó la primera piedra de una nueva estación en Laguna Escondida, Reynosa, confirmando expansión; el objetivo es claro: “Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente”, afirmó Villarreal Anaya; este esfuerzo es crucial para el desarrollo de Tamaulipas, clave en la relación con Estados Unidos, buscando mejor calidad de vida.

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JVR

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