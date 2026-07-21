En la aprehensión del exgobernador Ruffo, muchas dudas 

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el arresto de Ernesto Ruffo -como ocurre con Cuba, Venezuela y Nicaragua, se da el primer gran paso para la eliminación de antagonistas del régimen de la 4T por la vía de la prisión selectiva.

Un buen ensayo del control del Poder Judicial del acordeón sometido a la voluntad selectiva desde el poder.

Agobiado por las acusaciones contra sus militantes acusados de corrupción y de vínculos con la delincuencia, el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encontró un motivo de alivio al acusar a un destacado miembro de la oposición, el ex gobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel de estar vinculado a uno de los más graves delitos que aquejan al país, el huachicol fiscal. También pudiera ser que lo utilicen como un chivo expiatorio para distraer la atención de los ciudadanos.

Las cifras oficiales ha ocasionado daños al país por más de 600 mil millones de pesos- apuntaban, y apuntan, a personas allegadas al régimen actual, pero hasta ahora el gobierno, en particular la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) no ha ido más allá de los ex mandos de la Marina Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, los cuales se proclaman “chivos expiatorios” y exigen que las averiguaciones lleguen a los más altos niveles del gobierno nacional, incuido su tío político, el ex secretario de la Marina, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán.

El mismo ex mandatario y caudillo de la llamada Cuarta Transformación ha sido señalado de encubrir ese delito. Esto por el ex gobernador de Tamaulipas, también militante del PAN, Francisco Javier Cabeza de Vaca, actualmente asilado en los Estados Unidos, quien ha revelado que desde el año 2019 denunció personalmente ante el ex presidente Andrés Manuel López Obrador la existencia de una red de contrabando y evasión fiscal conocida como huachicol fiscal.

Transcurrieron seis años antes de que el gobierno de la 4T admitiera la existencia de ese contrbando, pues el 31 de marzo de 2025, se “descubrió” un cuantioso cargamento de aproximadamente 8 millones de litros de combustible en el ejido “El Sauzal”, localizados en 119 tanques y decenas de remolques dentro de un predio utilizado como pensión. Averiguaciones posteriores, vincularon al ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna con el predio donde se almacenaba el huachicol, pero pronto el régimen lo exculpó.

Las investigaciones continuaron a partir de otro gran cargamento descubierto en Tampico, Tamaulipas, y un tercero por un megadecomiso en Coahuila -vinculado a Baja California- el 7 de julio de 2025, cuando se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe.

Fue a partir de esta acción que se empezó a mencionar el nombre del ex gobernador Ruffo.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar tal vez quiera desviar la gravedad de su contenido al acusar que fue traicionada por el ex gobernador, Jaime Bonilla. El discurso que maneja Maru no se sostiene, se ven mentiras y cada vea que habla se hunde más.

Su discurso, es para echar culpa a su antecesor que le ofreció ayuda para los encuentros con elementos de agencias federales estadounidenses para arreglar su visa. Parece tan ingenua que parece que cualquiera la puede sorprender prometiéndole arreglar el asunto de su visa, como si no hubiera una investigación sobre diversos asuntos legales, inclusive hasta sus relaciones personales para encubrir cuentas bancarias.

Desde luego que esa narrativa que quiere anteponer para desviar el contenido de esas pláticas por teléfono para acordar el lugar donde se encontraría con los agentes y lo que ofreció para ello, no la eximen de una probable responsabilidad mayúscula.

Ofrecer el contenido de las reuniones de seguridad nacional que se celebran en el estado que ella gobierna como una parte del trato, es sumamente delicado.

En esas mesas se establece la estrategia y acuerdos de los cuerpos de seguridad que integra a la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía del estado.

Prácticamente esos audios que se ventilaron por el periodista de El Universal, Héctor de Mauleón, la gobernadora refiere estar haciendo un trato para evitar, tal vez que pueda ser extraditada por el gobierno estadounidense ante las acusaciones que existen en su contra.

Es una especia de colaborativa o, adelantándose al proceso si fuera detenida, de ser una testigo protegida. Entregaría toda la información que se registra y de la que ella pueda tener conocimiento.

ubaldodiazmartib@hotmail.com

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