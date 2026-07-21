A prisión de por vida, El Mayo Zambada

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con la sentencia de cadena perpetua y la devolución de 15 mil millones de dólares, impuesta ayer a Ismael El Mayo Zambada por el juez Brian Cogan en el Tribunal Federal de Brooklyn, culmina la lucha de años del gobierno de Estados Unidos por llevar ante la justicia al cofundador del Cártel de Sinaloa, declaró el director de la DEA, Terrance Cole, quien advirtió que es un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros, sin importar cuán poderosos lleguen a ser o cuánto tiempo logren evadir su castigo.

A su vez, el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de ese país, Andrew Tysen Duva, dijo que la condena al capo sinaloense refleja el compromiso de ese organismo con la eliminación total de los cárteles y organizaciones transnacionales que amenazan la vida de los estadounidenses, al calificar al de Sinaloa como uno de los más violentos y letales de la historia.

DE ESTOY DE AQUELLO

Al regreso de Nueva York, invitada por el presidente Donald Trump al último partido del Mundial, la Presidenta Claudia Sheinbaum se mostró satisfecha en su mañanera de inicio de semana, por la oportunidad de haberse reunido brevemente, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con su anfitrión para hablar del tema comercial entre los tres países en el marco del inicio de la segunda ronda de negociaciones del T-MEC.

En respuesta a las críticas que motivó su viaje, dijo que, aunque no lo tenía previsto a pesar de que recibió una invitación de la FIFA, el viernes recibió una llamada del mandatario republicano y decidió aceptarla porque “lo cortés no quita lo valiente” y que tuvo oportunidad de hablar con varios secretarios, entre ellos, el de Estado, Marco Rubio, y el Representante Comercial, Jamieson Greer, que vendrá esta semana.

También aseguró que la fiscalía tiene “muchas pruebas” de cómo operaba la empresa Ingemar que fundó el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, lo que habrá de considerar la electa jueza del penal del Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega, que ordenó su aprehensión, quien, según trascendió, a última hora, sustituyó al juez de carrera judicial, Mario Elizondo Martínez, quien se negó a actuar por insuficiencia de pruebas.

Diez cuerpos de exalcaldes y funcionarios municipales de Fresnillo y Sombrerete, y de empresarios vinculados a la minería, ocho de ellos estrangulados y dos ejecutados con armas de fuego, fueron encontrados el fin de semana, tras haber desaparecido días antes en ese estado que gobierna el morenista David Monreal.

INE y Tribunal Electoral siguen momificados ante las ilegales campañas de candidatos morenistas.