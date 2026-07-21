• Licitación en el ojo del huracán

Nos comentan que hay signos de preocupación al interior de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador, y en la Subsecretaría de Egresos, a cargo de Bertha Gómez, ya que se han filtrado supuestos intentos de presión en la licitación consolidada de arrendamiento vehicular para cerca de 40 dependencias federales. Detrás de estos intentos hay quienes mencionan al extitular de la Unidad de Administración y Finanzas Jorge Trejo, quien, mediante funcionarios que permanecen desde la gestión de Thalía Lagunes, buscarían que el proceso se declare desierto. De igual manera se menciona a las empresas Arrendo y Casanova que habrían presionado para retrasar la publicación del acta y el inicio de la revisión económica. De concretarse esta maniobra, nos hacen ver, podrían afectarse proyectos prioritarios de instituciones como el IMSS-Bienestar o Pemex. En este contexto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mantiene bajo seguimiento el procedimiento con especial atención.

• Buena relación con las Fuerzas Armadas

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Nos dicen que una de las fortalezas que tiene el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sigue siendo la relación que ha construido con las Fuerzas castrenses. La fotografía tomada ayer en Matamoros, durante la inauguración de la exposición La Gran Fuerza de México, donde apareció acompañado por los mandos de la Defensa, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, puede ser leída como una muestra de confianza y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad. Quienes conocen la operación en Tamaulipas sostienen que ese trabajo conjunto ha sido uno de los factores que explican la recuperación de indicadores que hace apenas unos años parecían inalcanzables para una entidad que vivió bajo el dominio de la violencia. Ayer en sus redes el mandatario estatal le hizo además promoción al evento: “Junto con Beto Granados, presidente municipal de Matamoros, inauguramos la exposición La Gran Fuerza de México, en el marco del Bicentenario de esta ciudad. Invito a todas las familias a vivir esta experiencia durante el periodo vacacional”. Ahí el dato.

• No se puede ir en paz

Dicen que el que no soportó la ola de especulaciones alrededor de su renuncia a la FGR fue el exvocero de ese organismo y también exfiscal de Asuntos Relevantes Ulises Lara, quien tuvo que volver a la luz pública para insistir en que los motivos de su salida —apenas seis meses después de su nombramiento— no tuvieron nada que ver con la comisión de supuestas ilegalidades en las investigaciones que él condujo. “Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas”, dijo, previo a advertir que no participará “en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes”. En este ánimo, lanzó un desafío a quienes lo han acusado, para que presenten sus señalamientos ante las instancias correspondientes con las pruebas que los acrediten. Nos señalan que, aunque puede que la molestia de Ulises sea comprensible, finalmente él también debería comprender las dificultades que pueda haber para procesar una renuncia tan repentina a un puesto clave de la Fiscalía General de la República.

• El estilo guinda de competir

Comentan que no vendría mal que Morena y sus militantes —y de manera más apremiante sus aspirantes— tomen nota sobre el debate nacional que iniciará sobre la regulación de las redes sociales en las escuelas, porque nos dicen que muchas personas que afinan motores para competir por una candidatura en 2027 ya están incurriendo en el juego sucio de la desinformación, la difusión de rumores y hasta documentos falsos para confundir a las estructuras de sus oponentes. La señal más clara de que ya hay varios timadores en la carrera, nos señalan, fue el llamado que hizo la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de esa fuerza política, Citlalli Hernández, obligada a aclarar que aún no hay ni decisiones ni listas: “Tengan la certeza de que nuestros estatutos, la convocatoria emitida, los principios, los ideales (…) son la guía del trabajo que estamos haciendo (…) Así que pedirles que no caigan en mentiras”. Nos adelantan que este mensaje que la exsecretaria de Mujeres colgó en sus redes no será lo único que tendrá que hacer el partido guinda para apretar sus tuercas. Pendientes.

• Consenso entre opuestos

Nos hacen ver que la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum como representante de uno de los países anfitriones del Mundial 2026, en el partido de clausura de ese torneo, fue tan atinada como pertinente que recibió el respaldo no sólo del oficialismo, sino de algunas figuras clave de la oposición, como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. “Escuché hoy a la Presidenta que no sólo viajó a ver un partido de futbol, sino que también aprovechó ese tiempo para conversar con el presidente Trump. Qué bueno, porque con ese tipo de viajes se cambiará la confrontación existente por una colaboración absolutamente importante”, dijo la panista, quien pidió además que ese tipo de giras sean la regla y no la excepción. En el mismo sentido habló el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal. Él destacó la conducción diplomática de Sheinbaum. “Hizo bien la Presidenta en aceptar la invitación (…) Hizo bien por cortesía, por diplomacia y por intensificar las relaciones bilaterales y profundizar las preocupaciones que nos asisten como nación independiente y soberana”.

• Monreal exige cuentas a Monreal

Nos cuentan que la familia Monreal volvió a filtrar las divisiones internas que aquejan a los hermanos Saúl, el senador de la República, y David, el gobernador de Zacatecas, después de que el primero reclamara al segundo que tuviera —así lo dijo— la suficiente madurez y responsabilidad para esclarecer los hechos y castigar a los responsables del asesinato de 10 ciudadanos en ese estado, un hecho que ha provocado consternación entre la población. “Es un hecho que no se debe subestimar sino actuar”, exigió el legislador, quien también señaló que en estos momentos se respira un ambiente de indignación y conmoción. “Ahorita mismo el gobernador tiene la responsabilidad y la obligación de que se investiguen los hechos (…) Él encabeza las mesas de construcción de la paz y quiérase o no es el jefe de las instituciones y por eso es importante que actúe”, lanzó el también exalcalde de Fresnillo, de donde eran al menos tres de las víctimas. “Acá en Zacatecas sí conmovió; eran empresarios, gente de trabajo. Ojalá que la Fiscalía dé con los responsables y que no quede impune este lamentable suceso”, agregó.