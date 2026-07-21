Consenso entre opuestos

Nos hacen ver que la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum como representante de uno de los países anfitriones del Mundial 2026, en el partido de clausura de ese torneo, fue tan atinada como pertinente que recibió el respaldo no sólo del oficialismo, sino de algunas figuras clave de la oposición, como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. “Escuché hoy a la Presidenta que no sólo viajó a ver un partido de futbol, sino que también aprovechó ese tiempo para conversar con el presidente Trump. Qué bueno, porque con ese tipo de viajes se cambiará la confrontación existente por una colaboración absolutamente importante”, dijo la panista, quien pidió además que ese tipo de giras sean la regla y no la excepción. En el mismo sentido habló el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal. Él destacó la conducción diplomática de Sheinbaum. “Hizo bien la Presidenta en aceptar la invitación (…) Hizo bien por cortesía, por diplomacia y por intensificar las relaciones bilaterales y profundizar las preocupaciones que nos asisten como nación independiente y soberana”.