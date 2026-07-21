El estilo guinda de competir

Comentan que no vendría mal que Morena y sus militantes —y de manera más apremiante sus aspirantes— tomen nota sobre el debate nacional que iniciará sobre la regulación de las redes sociales en las escuelas, porque nos dicen que muchas personas que afinan motores para competir por una candidatura en 2027 ya están incurriendo en el juego sucio de la desinformación, la difusión de rumores y hasta documentos falsos para confundir a las estructuras de sus oponentes. La señal más clara de que ya hay varios timadores en la carrera, nos señalan, fue el llamado que hizo la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de esa fuerza política, Citlalli Hernández, obligada a aclarar que aún no hay ni decisiones ni listas: “Tengan la certeza de que nuestros estatutos, la convocatoria emitida, los principios, los ideales (…) son la guía del trabajo que estamos haciendo (…) Así que pedirles que no caigan en mentiras”. Nos adelantan que este mensaje que la exsecretaria de Mujeres colgó en sus redes no será lo único que tendrá que hacer el partido guinda para apretar sus tuercas. Pendientes.