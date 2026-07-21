Licitación en el ojo del huracán

Nos comentan que hay signos de preocupación al interior de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador, y en la Subsecretaría de Egresos, a cargo de Bertha Gómez, ya que se han filtrado supuestos intentos de presión en la licitación consolidada de arrendamiento vehicular para cerca de 40 dependencias federales. Detrás de estos intentos hay quienes mencionan al extitular de la Unidad de Administración y Finanzas Jorge Trejo, quien, mediante funcionarios que permanecen desde la gestión de Thalía Lagunes, buscarían que el proceso se declare desierto. De igual manera se menciona a las empresas Arrendo y Casanova que habrían presionado para retrasar la publicación del acta y el inicio de la revisión económica. De concretarse esta maniobra, nos hacen ver, podrían afectarse proyectos prioritarios de instituciones como el IMSS-Bienestar o Pemex. En este contexto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mantiene bajo seguimiento el procedimiento con especial atención.