Buena relación con las Fuerzas Armadas

Nos dicen que una de las fortalezas que tiene el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sigue siendo la relación que ha construido con las Fuerzas castrenses. La fotografía tomada ayer en Matamoros, durante la inauguración de la exposición La Gran Fuerza de México, donde apareció acompañado por los mandos de la Defensa, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, puede ser leída como una muestra de confianza y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad. Quienes conocen la operación en Tamaulipas sostienen que ese trabajo conjunto ha sido uno de los factores que explican la recuperación de indicadores que hace apenas unos años parecían inalcanzables para una entidad que vivió bajo el dominio de la violencia. Ayer en sus redes el mandatario estatal le hizo además promoción al evento: “Junto con Beto Granados, presidente municipal de Matamoros, inauguramos la exposición La Gran Fuerza de México, en el marco del Bicentenario de esta ciudad. Invito a todas las familias a vivir esta experiencia durante el periodo vacacional”. Ahí el dato.