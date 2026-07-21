Monreal exige cuentas a Monreal

Nos cuentan que la familia Monreal volvió a filtrar las divisiones internas que aquejan a los hermanos Saúl, el senador de la República, y David, el gobernador de Zacatecas, después de que el primero reclamara al segundo que tuviera —así lo dijo— la suficiente madurez y responsabilidad para esclarecer los hechos y castigar a los responsables del asesinato de 10 ciudadanos en ese estado, un hecho que ha provocado consternación entre la población. “Es un hecho que no se debe subestimar sino actuar”, exigió el legislador, quien también señaló que en estos momentos se respira un ambiente de indignación y conmoción. “Ahorita mismo el gobernador tiene la responsabilidad y la obligación de que se investiguen los hechos (…) Él encabeza las mesas de construcción de la paz y quiérase o no es el jefe de las instituciones y por eso es importante que actúe”, lanzó el también exalcalde de Fresnillo, de donde eran al menos tres de las víctimas. “Acá en Zacatecas sí conmovió; eran empresarios, gente de trabajo. Ojalá que la Fiscalía dé con los responsables y que no quede impune este lamentable suceso”, agregó.