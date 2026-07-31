Sección 22 de la CNTE consigue reunión directa con Sheinbaum tras interceptarla en Oaxaca

Tras conseguir interceptar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita al estado de Oaxaca, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la más numerosa dentro de este colectivo magisterial, logró que se acordara una mesa de diálogo con la mandataria federal para exponer sus demandas.

Desde temprano, el magisterio oaxaqueño se organizó para movilizarse hasta el punto por el que pasaría la jefa del Poder Ejecutivo Federal para encabezar la presentación del Plan Nacional de Maíz en aquella entidad.

La dirigente de la Sección XXII, Yenny Aracely Pérez Martínez, se aproximó al vehículo en donde la mandataria era trasladada para exigir que se instalara una mesa que fuera atendida de manera personal para que se escucharan las exigencias, ante el incumplimiento que, acusan, han cometido las autoridades federales y estatales respecto de los compromisos que se habían establecido en las mesas tripartitas que se acordaron tras el paro que la CNTE realizó a nivel nacional, así como el plantón y movilizaciones en la capital, en el marco del Mundial 2026.

La mandataria accedió a recibir a una comitiva de la Sección el próximo 13 de agosto a las 11 de la mañana en Palacio Nacional.

🚨La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con integrantes de la CNTE de Oaxaca recibirlos el próximo 13 de agosto en Palacio Nacional para escuchar sus demandas.



Durante su llegada a Suchilquitongo, Oaxaca, también escuchó exigencias de justicia por el asesinato del periodista… pic.twitter.com/kR0PDm19G3 — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2026

La Presidenta se trasladó hasta Santiago Suchilquitongo, donde encabezó la entrega de recursos a través del programa Milpateca, para fortalecer las políticas de protección y cultivo del maíz nativo en la región.

Se trató de la entrega de apoyos por un monto de 1.7 millones de pesos que estarán dirigidos a una decena de comunidades dedicadas al maíz.

Sheinbaum Pardo expuso que en muchas regiones de México ya no se siembra la semilla propia, sino que ya se da preferencia al grano híbrido, producido en laboratorios, situación ante la que cobra relevancia el plan de conservar el maíz nativo.

“Ustedes saben que en muchos lugares de México los campesinos ya no siembran con la semilla propia, ya compran semilla, compran semilla de grandes empresas o pequeñas pequeñas empresas que tienen maíz híbrido, que ya se produce en laboratorios o en empresas, ya no se guarda el maíz. Y nosotros queremos apoyar a esos campesinos, siempre hay que apoyar a la gente del campo, a los pequeños productores, pero queremos que se conserve el maíz nativo por muchas razones. Primero: somos país de origen del maíz”, destacó.

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MSL