Reportan destitución de Patricia Dávila de la Secretaría General de la UNAM

La salida de Patricia Dávila Aranda marca un hito institucional al ser la primera mujer en haber ocupado la titularidad de la Secretaría General.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, removió de su cargo a la titular de la Secretaría General, Patricia Dávila Aranda, en medio de la controversia suscitada por la aplicación del examen de admisión a licenciatura en modalidad virtual, según medios de comunicación nacionales.

La destitución de la primera mujer en encabezar dicha secretaría respondió a las crecientes denuncias sobre anomalías operativas durante el proceso de selección.

Patricia Dávila era la encargada de supervisa las convocatorias, la logística de aplicación de los exámenes de admisión, validar el censo y la movilidad estudiantil entre planteles, así como coordinar la actualización y aprobación de los planes de estudio del nivel medio superior, licenciatura y posgrado.

¿Cómo comenzó la polémica por el examen de la UNAM?

La polémica generada por el examen de admisión a nivel licenciatura comenzaron, después de que se registraran resultados “atípicos”. Posteriormente, un grupo de aspirantes admitieron el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Ante este escenario y con el objetivo de salvaguardar la certeza del concurso de selección, la UNAM anunció que aplicará un examen de control presencial, la cual se llevará a cabo para verificar la autenticidad de los puntajes obtenidos tanto por las y los aspirantes seleccionados como por quienes registraron las calificaciones más altas del proceso.

Por ello, algunos aspirantes protestaron frente a la Torre de Rectoría de la UNAM contra el examen de control anunciado por la máxima casa de estudios.

Los inconformes, que utilizaron pancartas con la exigencia de justicia, piden a la UNAM respetar su lugar, pues invirtieron tiempo, dinero y “salud mental”.

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JVR